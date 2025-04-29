Несмотря на устойчивые коллективистские традиции, в Казахстане стремительно сокращается число близких родственных связей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на социологическое исследование, проведённого КИСИ в апреле текущего года. По данным нового социологического опроса, проведённого Казахстанским институтом стратегических исследований (КИСИ), почти 10% граждан страны имеют лишь одного или вовсе ни одного близкого родственника, с которым могли бы откровенно поговорить.

Исследование опирается на теорию "кругов Данбара", согласно которой человек способен устойчиво поддерживать не более 150 социальных связей, включая максимум 5–15 действительно близких людей. В Казахстане картина выглядит тревожно: треть опрошенных сохраняет широкую родственную сеть (10 и более человек), но другая треть уже ограничена всего 3–4 родственниками. Каждый двадцатый респондент признался, что полностью лишён "опорной группы" - людей, к которым можно обратиться в кризисной ситуации.

Особую тревогу вызывает положение сельских жителей. Социологи опровергают миф о "сплочённых аулах": именно в отдалённых районах фиксируются самые высокие уровни социальной изоляции. Причины - в демографическом оттоке, урбанизации, отсутствии транспортной и цифровой инфраструктуры, а также разрушении традиционных моделей сообщества.

"Одиночество - это не слабость личности, а симптом глубокой социальной трансформации. Мы должны говорить об этом честно и системно - через политику, культуру, архитектуру, цифровые платформы и, конечно, через поддержку местных сообществ", - отмечают авторы исследования.

Международные организации, включая ВОЗ, предупреждают: социальная изоляция напрямую связана с ростом тревожности, депрессии и даже снижением продолжительности жизни на 10–20 лет. Особенно уязвимы молодые казахстанцы в возрасте от 10 до 24 лет, на долю которых приходится до 45% всей нагрузки психических заболеваний в их возрастной группе.

Главный вывод: социальные связи - не просто часть культурного наследия, а реальный ресурс выживания и психологической устойчивости. Укрепление родственных, дружеских и соседских отношений - это стратегическая задача для государства и общества в целом.