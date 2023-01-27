Каждый чётвертый турист в Казахстане приезжает в Алматы

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До 160 миллиардов тенге возросла прибыль владельцев различных мест для туристического отдыха в 2022 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК. Это на 60 процентов больше показателей 2021 года. Об этом на коллегии по вопросам туризма рассказал глава минкультуры и спорта Асхат Оралов.

"К примеру, в Атырауской области наблюдается рост туристов в 3,5 раза с 30,5 тысяч человек в 2021 до - 108 тысяч человек в 2022 году. Это связано с транзитным потенциалом региона. При этом каждый четвёртый турист посещает город Алматы. За указанный период южная столица приняла рекордное количество туристов - более 1,2 миллиона гостей", - отметил Асхат Оралов.

Добавим, что рост прибыли зафиксирован во всех регионах страны. В три раза - в Атырауской области, в два раза - в г. Алматы. В пяти регионах (город Астана, Акмолинская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская область, область Абай, Мангистауская область) рост составляет от 60% до 75%.