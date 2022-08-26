Лента новостей
- Как будут работать ЦОНы Казахстане в праздничные дни 15:59 0
- Каждый четвёртый депозит казахстанцы открывают в иностранной валюте 15:54 0
- Количество автобусов на газе увеличат в Алматы в 2023 году 15:37 99
- Нарушитель обстрелял пограничников в Алматинской области 15:35 195
- В столице впервые прошёл марафон для людей с особыми физическими потребностями 14:56 183
- Экспертизу аварийной школы в Алматинской области поручил провести министр просвещения 14:49 133
- 13 дней в седле: в Казахстане пройдет первый республиканский конный марафон 14:24 279
- 76 миллионов тенге получили казахстанские школьники-призёры международных олимпиад 14:23 260
- От -2 до +39: какая погода ждёт казахстанцев в следующие три дня 13:34 273
- Разработчики Ashyq придумали приложение для контроля продажи топлива на АЗС 12:53 303
- Уголовное дело после публикации в соцсетях завели о жестоком обращении с животными 12:46 325
- Стали известны имена сенаторов от областей Абай, Жетісу и Ұлытау 12:43 540
- Страны ЕАЭС должны ограничивать взаимную торговлю не в ущерб коллегам - Смаилов 12:38 145
- Осуждённая за хищения экс-глава статагентства Анар Мешимбаева выпустила книгу 12:18 789
- Формировать внутри ЕАЭС обменный курс нацвалют без оглядки на доллар предлагает Смаилов 12:12 442
- Системные проблемы в работе СПК "Тараз" выявил антикор 12:08 373
- В Алматы изымаются участки под разбивку новых скверов 11:34 527
- Стоимость такси в Казахстане: еще не Швейцария, но уже не Беларусь - аналитики 11:20 395
- Американцу вернули украденный велосипед в Нур-Султане 11:15 304
- Воровал всю ночь и спровоцировал смертельное ДТП автоугонщик в Алматы 10:59 1076
- 19 тонн коммерческого груза под видом почтовых посылок пытались ввезти в Казахстан 10:51 371
- Токаев выступит с посланием народу Казахстана 10:36 493
- В Казахстане стартовал приём заявок на участие в Национальной премии UMAI 10:36 229
- Рынок горел в Туркестанской области 10:32 396
- Мошенники используют бренд "КазМунайГаза". Возбуждено уголовное дело 10:30 384
- Школьников с нарушением зрения и интеллекта обеспечили специальными учебниками в Карагандинской области 10:07 239
- Кукушкин не вышел в полуфинал теннисного турнира US Open 09:35 236
- Мог раздавать госимущество родственникам — Антикор о деле бывшего министра культуры Мухамедиулы 09:16 2274
- 664 казахстанца заразились коронавирусом за сутки — МВК 08:32 418
- Более 600 видов кружков и секций работают для детей в Акмолинской области 07:34 346
- "Я была зомбирована": пенсионерка взяла кредит после звонка мошенников в Караганде 06:22 824
- Схемы движения автобусных маршрутов изменят в Алматы 05:13 488
- Белый цвет Иртыша напугал жителей Усть-Каменогорска 04:19 833
- Гранату нашли в парке в Петропавловске 03:46 389
- Lexus столкнулся с верблюдом в Атырауской области 02:28 519
- Солдат попал в психбольницу через 10 дней после присяги в Уральске: подробности истории 01:16 1914
- Как вырастить в Казахстане футболистов мирового уровня, рассказали герои проекта "20:22" 00:13 425
- Отец с девятилетним сыном утонули в Атырау 25.08.2022 1016
- Почему Конституции нужно постоянно меняться - мнения экспертов 25.08.2022 420
- Часть услуг "Казпочты" будет недоступна в праздничные дни в Казахстане 25.08.2022 540
- Ключи от 15 новых автобусов вручили акмолинским школам 25.08.2022 563
- Вырастет ли цена на уголь осенью, рассказали эксперты 25.08.2022 480
- Аккредитацию наблюдателей на выборах упростили в Казахстане 25.08.2022 498
- Воспитанники детдомов Павлодарской области отдохнули в Актау и Нур-Султане 25.08.2022 435
- Информацию о госпитализации в психушку 10 военнослужащих прокомментировали в Нацгвардии 25.08.2022 1179
- Использование нацвалют при взаимной торговле обсуждают главы правительств стран ЕАЭС в Кыргызстане 25.08.2022 383
- Рукопись первого текста Конституции РК представили на выставке в Нур-Султане 25.08.2022 359
- Арман Давлетьяров намерен передать дом своей матери под мечеть 25.08.2022 2393
- Дефицит авиатоплива: МИИР РК намерено исключить посредников при поставках 25.08.2022 375
- Призы от министра обороны получат победители конкурса на лучший ролик для TikTok 25.08.2022 470
- Военнослужащие из Казахстана выиграли еще один конкурс на АрМИ-2022 25.08.2022 702
- Какие новые партии появятся в Казахстане, рассказал глава Минюста 25.08.2022 666
- Какой будет погода в Казахстане 26 августа 25.08.2022 416
- Дело LRT: защита обвиняемых заявила о новых подробностях 25.08.2022 976
- Как производится оплата за проезд по дорогам в Казахстане 25.08.2022 665
- Почти 40 миллионов тенге выручки и пенсии похитили сотрудницы "Казпочты" в ЗКО 25.08.2022 464
- На АЗС будут вести учёт продаваемого каждому водителю дизтоплива 25.08.2022 373
- Бультерьер напал на детей в Актобе 25.08.2022 471
- Завершено расследование дела в отношении Карима Масимова 25.08.2022 2787
- Новорожденного спасли полицейские из уличного туалета в Алматы 25.08.2022 965
- Младенцу с редкой патологией сердца сделали операцию в Караганде 25.08.2022 596
- 279 единиц медтехники в больнице Жезказгана работали без поверки 25.08.2022 624
- Поликлиника Нур-Султана заплатила 140 000 тенге инвалиду за волокиту с документами 25.08.2022 607
- Нехватка дизеля: продажи на АЗС выросли в 2,5 раза 25.08.2022 840
- Холдинг "Байтерек" объяснил выплату членам правления 290 миллионов тенге 25.08.2022 1226
- Нацбанк сообщил о начале продаж коллекционных монет TILASHAR 25.08.2022 626
- Кибермошенник украл зарплаты 76 учителей в Туркестанской области 25.08.2022 578
- В Минэнерго озвучили прогноз цен на нефть в ближайшие два года 25.08.2022 712
- Завершена реорганизация двух министерств - Аймагамбетов 25.08.2022 672
- Астанчан просят проголосовать за или против разрешения всем водителям ездить по Bus Lane 25.08.2022 699
- Чисто там, где Азат. Житель Петропавловска совместил хобби с общественной пользой 25.08.2022 978
- Грант на обучение в КБТУ вручили участникам фестиваля шахмат в Атырау 25.08.2022 465
- Мир возлагает на VII Съезд мировых религий большие надежды - Маулен Ашимбаев 25.08.2022 441
- "20 человек я уже закодировала". Как изменился сельский округ акима из нашумевшего видео 25.08.2022 1991
- Совместное заседание палат парламента РК назначено на 1 сентября 25.08.2022 377
- Десятки людей купили путевки на море и оказались обмануты турфирмой в Алматы 25.08.2022 1320
- Для молодых учителей и врачей введут спецквоту по программе "Алматы жастары" 25.08.2022 493
- "Захотелось обнять до удушья Багдата Мусина": бизнесвумен сравнила цифровизацию Турции и Казахстана 25.08.2022 939
- Казахстанцы смогут отслеживать предельные цены на лекарства через мобильное приложение 25.08.2022 560
- Более 66 тысяч казахстанцев получили выплаты из фонда соцстрахования из-за потери работы 25.08.2022 513
Каждый четвёртый депозит казахстанцы открывают в иностранной валюте
Каждый четвёртый депозит в 2022 году казахстанцы открыли в иностранной валюте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.
По данным Национального банка, за семь месяцев с начала года общий объём привлечённых вкладов населения составил 20 триллионов 983 миллиарда 700 миллионов тенге. Это на 49,8 процента или почти семь триллионов тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года, и вдвое больше уровня 2020 года.
"Пик привлечений пришёлся на март. Тогда показатель превысил 4,3 триллиона тенге, что является абсолютным месячным рекордом. В последующие месяцы объём колеблется в пределах 2,8-3 триллионов тенге, что также является высоким показателем (средний уровень 2021 года – 2,16 триллиона тенге в месяц)", — говорится в сообщении.
При этом четверть всех привлечённых средств (25,5 процента) номинирована в иностранной валюте. В абсолютных цифрах это пять триллионов 356,4 миллиарда тенге, что на 56,1 процента или 1,9 триллиона тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года. Темпы роста объёма привлечённых вкладов в тенге чуть ниже – 47,8 процента или 5 триллиона тенге.
Почти половина всех привлечённых депозитов физлиц с начала года приходится на один город – Алматы (более 10,1 триллиона тенге за семь месяцев). Тут же произошёл и наибольший рост относительно предыдущего года (+3,06 триллиона тенге).
В трёх регионах объём привлечений вырос более чем в два раза:
- Северо-Казахстанская область - в 2,8 раза: с 218,2 до 615,1 миллиарда тенге;
- Жамбылская область - в 2,4 раза: с 211,8 до 500,4 миллиарда тенге;
- Павлодарская область - в 2,1 раза: с 345,6 до 716 миллиардов тенге.
В двух регионах объём привлечённых вкладов сократился:
- Мангистауская область - с 572,7 до 468 миллиардов тенге;
- Западно-Казахстанская область - с 676,5 до 645 миллиардов тенге.
Наименьшая доля иностранной валюты в привлечённых вкладах – на севере республики. В Акмолинской области в евро и долларах номинировано 10,3 процента привлечённых депозитов. В Павлодарской области показатель составляет 11,2 процента в Северо-Казахстанской – 12,7 процента.
Самая высокая доля привлечённых вкладов в иностранной валюте оказалась в Западно-Казахстанской области и Алматы – 31,2 процента и 31 процент соответственно.
-
Hype news
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3020
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25074
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7595
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1215
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4692
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1495
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18269
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3245
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4057
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2451
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8012
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3378
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2201
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2236
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 5919
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2373
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2031
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4474
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2296
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 9813
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2084
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2180
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2079
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4514
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2266
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2694
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3329
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4253
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4047
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3717
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 4829
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4747
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4511
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 4777
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7079
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10665
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6348
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7212
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6617
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10003
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 5933
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6489
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8668
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7210
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7118
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6485
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8287
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6703
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16202
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8791
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8132
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8464
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 8836
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8107
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8199
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8592
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9894
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8348
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9788
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13018
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8370
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 9897
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 7906
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7721
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8473
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8667
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7629
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 8996
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7392
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 8980
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15721
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7715
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8725
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8708
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19679
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9552
- Село под Костанаем осталось без кур из-за неизвестной болезни 19.06.2022 8580
- Суд не стал наказывать жениха, ударившего невесту на узбекской свадьбе 19.06.2022 9946
- Двое пожарных находятся под следствием после взрывов близ Тараза 19.06.2022 8836
- Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки 18.06.2022 8306
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6620
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 5895
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 5984
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6230
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5676
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9693
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6395
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8340
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9265
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9290
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 6924
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7059
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21677
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8001
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 9894
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7200
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8608
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9193
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10149
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8620
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10609
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10045
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11148
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11363
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27594
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11749
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12494
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12492
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12248
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13247
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20781
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12678
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 19889
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30262
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14407
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17545
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18582
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20880
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16880
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18079
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16168
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16340
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16135
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31713
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 17985
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16722
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20746
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20657
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 20917
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20048
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20296
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22443
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23059
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21618
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21229
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22122
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21556
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 20899
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22479
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21560
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21820
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23438
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24605
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24048
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23389
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25447
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23050
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25803
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23568
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54369
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25070
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24243
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25010
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23923
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 23933
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24124
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 23974
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24694
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24265
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25389