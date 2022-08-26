Каждый четвёртый депозит казахстанцы открывают в иностранной валюте

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Каждый четвёртый депозит в 2022 году казахстанцы открыли в иностранной валюте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По данным Национального банка, за семь месяцев с начала года общий объём привлечённых вкладов населения составил 20 триллионов 983 миллиарда 700 миллионов тенге. Это на 49,8 процента или почти семь триллионов тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года, и вдвое больше уровня 2020 года.

"Пик привлечений пришёлся на март. Тогда показатель превысил 4,3 триллиона тенге, что является абсолютным месячным рекордом. В последующие месяцы объём колеблется в пределах 2,8-3 триллионов тенге, что также является высоким показателем (средний уровень 2021 года – 2,16 триллиона тенге в месяц)", — говорится в сообщении.

При этом четверть всех привлечённых средств (25,5 процента) номинирована в иностранной валюте. В абсолютных цифрах это пять триллионов 356,4 миллиарда тенге, что на 56,1 процента или 1,9 триллиона тенге больше, чем за аналогичный период 2021 года. Темпы роста объёма привлечённых вкладов в тенге чуть ниже – 47,8 процента или 5 триллиона тенге.

Почти половина всех привлечённых депозитов физлиц с начала года приходится на один город – Алматы (более 10,1 триллиона тенге за семь месяцев). Тут же произошёл и наибольший рост относительно предыдущего года (+3,06 триллиона тенге).

В трёх регионах объём привлечений вырос более чем в два раза:

Северо-Казахстанская область - в 2,8 раза: с 218,2 до 615,1 миллиарда тенге;

Жамбылская область - в 2,4 раза: с 211,8 до 500,4 миллиарда тенге;

Павлодарская область - в 2,1 раза: с 345,6 до 716 миллиардов тенге.

В двух регионах объём привлечённых вкладов сократился:

Мангистауская область - с 572,7 до 468 миллиардов тенге;

Западно-Казахстанская область - с 676,5 до 645 миллиардов тенге.

Наименьшая доля иностранной валюты в привлечённых вкладах – на севере республики. В Акмолинской области в евро и долларах номинировано 10,3 процента привлечённых депозитов. В Павлодарской области показатель составляет 11,2 процента в Северо-Казахстанской – 12,7 процента.

Самая высокая доля привлечённых вкладов в иностранной валюте оказалась в Западно-Казахстанской области и Алматы – 31,2 процента и 31 процент соответственно.