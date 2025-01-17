В Казахстане на сегодняшний день более 50% средств госбюджета направляется на господдержку граждан, передаёт BaigeNews.kz. В прошлом году только из республиканского бюджета на социальную поддержку социально-уязвимых слоев граждан было выделено 5,4 трлн тенге.

В текущем году она превысила 6 трлн. тенге. Ожидается, что, социальную поддержку получат порядка 5 млн человек или каждый четвертый казахстанец. Среди них более 2,5 млн. пенсионеров, порядка 1 млн. лиц с инвалидностью, более 500 тыс. семей с детьми и другие категории граждан. При этом для обеспечения покупательной стоимости социальных выплат размеры всех видов пособий повышены на уровень инфляции, а солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на +2 процента.

Особое внимание на местах уделяется адресной социальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Если в прошлом году на адресную социальную помощь из бюджета было выделено 39,5 млрд тенге, то в этом году цифра превысила 132 млрд тенге для усиления поддержки граждан на случай возможных колебаний стоимости жизни в регионах.

Местные исполнительные органы увеличили также объем средств, предоставляемых в виде жилищной помощи до 2,6 млрд. тенге, где уже предусмотрены изменения тарифов по отдельным видам коммунальных услуг.

Кроме того, по решению местных маслихатов в местных бюджетах предусмотрены более 75 млрд тенге на оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, перечень которых определяется МИО самостоятельно (лица с социально-значимыми заболеваниями, одиноким гражданам, лицам, пострадавшим от стихийных бедствий и.др.)

Также в 2025 году на реализацию активных мер содействия занятости предусмотрены средства в размере 211,8 млрд тенге. Данные средства будут направлены на обеспечение содействия занятости 218,7 тыс. безработных граждан.

Поддержка детей и студентов также на особом внимании государства. В текущем учебном году бесплатным питанием будет обеспечено более 1,7 млн детей, расходы на эти цели составят более 192 млрд тенге. Государство на дошкольное и школьное образование детей направит 5,3 трлн тенге. При этом подушевые нормативы для детей до 5 лет и школьников будут получать не только государственные учреждения, но и частные организации, оказывающие образовательные услуги.

В прошлом году благодаря внедрению ваучерного финансирования в дошкольных организациях в городах Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске МИО смогли упорядочить очередь в детские сады и полностью разместить детей, ранее находящихся в очередях. В текущем году эта работа будет проведена по всей стране.

Для информирования граждан о видах предоставляемой им господдержки, своевременного получения ими этой помощи и осуществления самостоятельного мониторинга за их предоставлением начали внедрять Социальный кошелек на получение детьми бесплатного питания и гражданами бесплатных лекарственных средств.

Отметим, только за 4 месяца прошлого года 1,7 млн рецептов на бесплатные препараты были выданы с применением Социального кошелька. В текущем году будет расширен перечень видов помощи, предоставляемых с использованием данного инструментария.

К слову, стипендии студентов вузов и ТиПО почти выровнялись. В текущем году их средний размер для студентов составляет 52 тыс тенге (по педагогическим и медицинским направлениям – 84 тыс тенге), магистрантов – 117 тыс тенге и для докторантов – 262 тыс тенге. Для этих целей из госбюджета выделяется на 2025 год порядка 150 млрд тенге для студентов вузов и 85 млрд тенге для студентов колледжей. Для обеспечения всех студентов общежитиями с использованием механизма построены 40 общежитий на более 11 тыс мест.

Иногородним студентам из социально-уязвимых семей ("студенты - сироты и оставшиеся без попечения родителей", "лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью") предусмотрена компенсация в размере 29 МРП (100 050 тенге) на проживание в общежитии. Такими правами в прошлом году воспользовались в сфере высшего образования 3,9 тыс. студентов. В текущем году на эти цели будут направлены порядка 400 млн. тенге.

Расходы на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение превысили 2,8 трлн тенге, из них на гарантированную помощь 1,6 трлн.тенге. В прошлом году более 100 млн обращений были в поликлиники и порядка 2,7 млн. чел получили стационарную помощь.

При этом государство ежегодно выделяет средства на более 20 млн жителей страны на получение ими гарантированной базовой медицинской помощи, 2,5 млн человек на получение бесплатных лекарственных средств, и 552 млрд тенге через подушевой норматив на каждого казахстанца для получения гарантированной первичной и амбулаторной медицинской помощи.

В прошлом году построено 18,96 млн кв.м жилья или более 172 тыс жилища. Это рекордный показатель жилищного строительства за годы независимости страны. В прошлом году выкуплено более 20 тыс. квартир для граждан из социально-уязвимых категорий, 13 тыс. граждан стали обладателями собственного жилья, 10,4 тыс. гражданам назначены жилищные выплаты на субсидирование части арендной платы. В рамках госпрограмм "Наурыз" и "Отау" около 10 тыс. человек улучшили свои жилищные условия.

В целом на поддержку 64 тыс семей выделено 1 трлн тенге.