В многопрофильной городской больнице № 2 есть особенное место, где каждый день начинается с дыхания новой жизни. Вот уже 37 лет здесь работает Сарсенкуль Спатаева — акушерка, в чьих руках на свет появились тысячи младенцев. Сегодня ей 58, и почти всю свою сознательную жизнь она посвятила одному делу — принятию родов. Но она не просто помогает женщинам в самый ответственный момент — она разделяет с ними боль, страх, тревогу и радость. В беседе с корреспондентом Baigenews.kz акушерка рассказала о пути, длиной в десятилетия, и о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются специалисты её профессии.

Сарсенкуль Спатаева вспоминает, что в начале своей карьеры было тяжело. По её словам, в первые месяцы непрерывный поток рожениц, высокая ответственность и страх допустить ошибку вызывали сомнения в собственных силах. Однако её поддержали старшие акушерки. Именно у них молодая акушерка училась и перенимала опыт.

Работа в роддоме требует моментальной реакции. Роды редко проходят по одному сценарию — бывают стремительные, бывают затяжные, бывают тяжёлые осложнения.

"У нас нет права на паузу. Нужно действовать быстро, уверенно, спокойно. Порой всё зависит от одной правильной команды в нужный момент", — делится врач.

Она отмечает, со временем пришло осознание профессии не как работы, а как миссии.

"Ничто не сравнится с тем моментом, когда впервые берёшь на руки новорождённого. Это особое чувство. Ты встречаешь его раньше всех — даже раньше матери. В этот момент чувствуешь, что не зря выбрала свою профессию", — говорит Сарсенкуль.

Она признаётся, что даже спустя десятилетия каждые роды вызывают новые эмоции. Как отмечает врач, ни одни роды не похожи на другие — даже если за смену их бывает несколько. Каждый ребёнок появляется на свет по-своему, со своей энергией и своей историей.

Когда приходилось работать почти вслепую

Но не все воспоминания радостные. В 90-х годах оборудование в родильных залах оставляло желать лучшего — многое приходилось делать буквально "на ощупь".

"Не было ни УЗИ, ни кардиомониторов. Приходилось полагаться на руки и опыт. Тогда я столкнулась с двумя особенно тяжёлыми случаями: роды, в которых дети имели серьёзные патологии. Уже в момент их появления на свет я понимала, что они проживут недолго. Эти лица я помню до сих пор. Именно тогда я впервые задумалась о хрупкости и несправедливости жизни", — делится воспоминаниями она.

Сегодня акушерская работа стала технологически проще — есть возможность отслеживать состояние матери и ребёнка, но, по словам Сарсенкуль, техника — лишь инструмент.

"УЗИ, кардиотокография — это, конечно, огромная помощь. Но душевную суть профессии никакие аппараты не заменят. Женщине в родах нужен человек рядом, а не экран с цифрами. Иногда ей достаточно тёплого слова, уверенного взгляда и того, кто будет с ней до последнего", — рассказывает акушерка.

По её словам, когда женщина уже на грани, и боль становится почти невыносимой — именно тогда рождаются силы. В этот момент женщины сильнее любого мужчины. Они проходят через колоссальное физическое и эмоциональное напряжение. А акушерки должны не только принять роды, но и поддержать, помочь, не дать сломаться.

За почти четыре десятилетия работы Сарсенкуль не раз встречала уже взрослых девушек, которых принимала ещё младенцами.

"Иногда приходят будущие мамы и говорят: “Вы принимали роды у моей мамы, теперь я пришла к вам”. Это трогательно до слёз. Я воспринимаю таких малышей как своих внуков", — делится врач.

Что помогает не выгореть

Постоянное напряжение и ответственность — серьёзная нагрузка даже для опытного специалиста. Сарсенкуль уверена: в родильном отделении невозможно работать формально — здесь нельзя "отбыть смену". Нужно жить этим.

"Если не сохранять любовь к профессии и не развиваться духовно, надолго не хватит. Это тяжёлая работа — и физически, и эмоционально. Иногда бывают очень тяжёлые дежурства. Но если в конце ты видишь, как женщина с ребёнком улыбается и говорит “спасибо” — это и есть самая большая награда", — отмечает акушерка.

Сама Сарсенкуль — мама четверых детей. Она говорит, что её супруг всегда был рядом, поддерживал, даже когда бывало особенно трудно. Иногда он шутит, спрашивая, чем она займётся на пенсии. Сарсенкуль с улыбкой отвечает: возможно, откроет курсы для будущих мам.

Проработав 37 лет, она не сомневается — сделала правильный выбор.