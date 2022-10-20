Каждое ДТП с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию - Токаев

Началась рабочая поездка главы государства в область Жетысу. Касым-Жомарт Токаев встречается с общественностью области Жетысу, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Особо глава государства подчеркнул важность состояния дорог в регионе и в стране в целом:

"Актуальной задачей остается ремонт республиканской трассы, проходящей через Кербулакский и Панфиловский районы. Это очень важный участок. Поэтому правительству и акимату поручается завершить сложные восстановительные работы в ближайшие два года. Нужно срочно решить вопрос финансирования.

Прежде всего, важно качество дорог, но и затягивать со строительством нельзя, потому что это напрямую влияет на качество жизни местного населения и безопасность движения общественного транспорта. В области за девять месяцев на дорогах республиканского значения в результате ДТП погиб 61 человек. Это ужасающий показатель.

В стране растет число ДТП, в том числе со смертельными исходами. Надо положить конец этому. Каждое дорожное происшествие с человеческими жертвами следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Человеческая жизнь бесценна, поэтому безопасность и сохранность людей должны быть превыше всего. Нужно принимать системные меры для полного искоренения коррупции и недобросовестности при строительстве дорог", - сказал президент.