С ростом экономики и увеличением числа жилых и промышленных объектов Казахстан сталкивается с нарастающим дефицитом электрической и тепловой энергии. По словам депутата Мажилиса Бауржана Смагулова, в 2024 году потребление электроэнергии в стране увеличилось на 4,3% и достигло 120 млрд кВт*ч, при этом износ оборудования на электростанциях составляет в среднем 56%, а на ТЭЦ — 65%, передает BaigeNews.kz.

"Несмотря на то, что в стране действует Концепция развития энергосбережения до 2029 года, инструменты энергоэффективности до сих пор используются слабо. Особенно это касается сферы энергоаудита", - отметил Смагулов в своём запросе.

По его данным, наибольшая доля конечного энергопотребления (45,8%) приходится на сектор зданий. Однако более 200 энергоаудиторских организаций в стране зачастую не соответствуют базовым требованиям законодательства: не имеют необходимого оборудования и квалифицированных специалистов.

"Согласно нормативам, каждая организация должна иметь минимум четырех штатных энергоаудиторов, но на практике их в два раза меньше. Это приводит к низкому качеству проверок и отсутствию реального контроля", - подчеркнул Смагулов.

Кроме того, при проектировании и строительстве зданий массово нарушаются требования по энергоэффективности. По оценке депутата, каждый четвертый новый объект не соответствует установленным стандартам. В частности, реальные показатели энергоэффективности зачастую ниже заявленного проектного класса.

В связи с этим депутат предлагает усилить государственный контроль за деятельностью энергоаудиторских организаций. Провести ревизию их соответствия законодательным требованиям. Обеспечить контроль за выполнением требований по энергоэффективности на всех этапах строительства.

"Энергетический аудит — это не просто диагностика. Это инструмент устойчивого развития экономики, и его нужно применять системно и качественно", - резюмировал Смагулов.

Он попросил Правительство рассмотреть запрос и представить официальный ответ в сроки, установленные законодательством.