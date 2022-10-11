Каждая третья сделка с жильем в Казахстане заключается в Астане и Алматы - статистика

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Бюро национальной статистики опубликовало данные по сделкам с жильем за сентябрь 2022г. Их общее количество составило 36 241 – это хоть и является максимумом за пять месяцев, но лишь на 1,6 процента выше уровня августа. И на 28 процентов ниже объемов сентября 2021-го, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Data Hab.

Лидерами по количеству сделок, по прежнему, остаются города Астана (6 347) и Алматы (6 342). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 372.

В сравнении с августом в сентябре наибольший рост зарегистрирован в Туркестанской (15,2 процента), Восточно-Казахстанской (14,8 процента) и Павлодарских областях (11,8 процента). Наибольший спад за месяц произошел в областях Улытау (-9,7 процента) и Алматинской (-7,4 процента).

Аналитики отметили два важных момента.

Первое – это рост концентрации спроса на крупнейших городах республики. Совокупная доля Алматы и Астаны в общем объеме сделок составила 35 процентов, причем держится она на этом уровне второй месяц подряд. То есть каждая третья сделка с жильем в Казахстане осуществляется в этих городах. Для сравнения: в 2019-2020г. доля Астаны и Алматы по итогам года составляла около 29 процентов; в 2021-ом – менее 26 процентов.

Второе – спрос на индивидуальное жилье вернулся к допандемийному уровню. В III квартале 2022г. было совершено около 26,5 тысячи подобных сделок – это минимум с I квартала 2020г. По сравнению с апрелем-июнем продажи домов упали на 20 процентов; с июлем-сентябрем 2021-го – на 35,7 процента. Только в сентябре было куплено 8,9 тысячи индивидуальных домов. Это 24,6 процента от общего объема сделок, что заметно ниже исторического среднего для этого месяца года (28,4 процента).