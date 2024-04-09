"Казгидромет" предупреждает о повышении уровня воды в ряде регионов

РГП "Казгидромет" выпустило гидрологические штормовые предупреждения на 9 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Они касаются Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской областей, сообщила пресс-секретарь организации Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

Так, по СКО 9-11 апреля ожидается дальнейшее интенсивное формирование талого стока и разрушение ледового покрова на реке Есиль и её притоках, резкое повышение уровня воды до критических отметок.

В Алматинской области в связи с прогнозом сильных осадков 9-10 апреля в горных и предгорных районах и прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Жабай – город Атбасар продолжается повышение уровня воды. Он превысил критическую отметку.

По Жамбылской области в связи с прогнозом сильных дождей 9-10 апреля в горных и предгорных районах ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды на реках.

"На гидрологическом посту канала Кушум – село Кушум района Байтерек в Западно-Казахстанской области за сутки уровень воды поднялся на 35 сантиметров и может превысить опасный уровень. В Павлодарской области на реке Ертис в результате прохождения ледохода ожидается образование затора льда в русле реки, резкий подъём уровня воды и превышение критических отметок", – резюмировала пресс-секретарь.