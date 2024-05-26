"Казгидромет" предупредил жителей Атырау
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По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 26 мая ожидаются в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что в воскресенье в Атырау возможно ухудшение качества воздуха.
Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Напомним, по прогнозам "Казгидромета", 26 мая на большей части территории страны ночью ожидаются осадки. На севере, в центре, в горных районах юго-востока республики – сильные дождь и снег, на севере, востоке, юго-востоке, днём в центре страны – сильные дожди, на севере, востоке, в центре, юге республики ожидается выпадение града.
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