  • 11 Мая, 14:50
  • BAIGENEWS

"Казгидромет" предупредил жителей Актобе и Атырау

Сегодня, 08:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АО "Казконтент" Сегодня, 08:18
Сегодня, 08:18
284
Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 11 мая ожидаются в  Актобе и ночью в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям мегаполисов при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, неустойчивую погоду обещают синоптики в Казахстане в ближайшие дни.

Самое читаемое

Наверх