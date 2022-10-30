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  • "Казгидромет" не советует гулять 30-31 октября жителям Астаны, Алматы и Актау
obzor174.ru Сегодня, 13:35
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Фото: obzor174.ru

"Казгидромет" не советует гулять 30-31 октября жителям Астаны, Алматы и Актау

В этих городах ожидаются неблагоприятные условия.

"Казгидромет" дал прогноз по неблагоприятным метеоусловиям. По данным специалистов, они отмечаются с 30 по 31 октября в Астане, Алматы и Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"В сутки 30-го, ночью 31 октября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок", — советует Казгидромет жителям трёх городов.

Напомним, ранее синоптики сообщали о неустойчивой погоде в 11 регионах Казахстана.

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#Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:35
168
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