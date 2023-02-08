"Казгидромет" будет сообщать об угрозах наводнения заранее

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Предварительный прогноз на паводковый период РГП "Казгидромет" выпустил 4 февраля по состоянию на 1 февраля 2023 года, который направлен во все государственные органы, передаёт BaigeNews.kz. Далее до 5 марта представит основной прогноз на паводковый период. С марта гидрологический прогноз будет представляться еженедельно.

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин.

В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП "Казгидромет" будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз заблаговременно за 2-3 суток.

"Всего на территории страны имеется 1806 подпорных гидротехнических сооружений. По состоянию на январь исследовано 1322 ГТС. Установлено, что ремонт требует 471 объект, из них 327 находятся в коммунальной собственности. Министерством экологии и природных ресурсов направлены рекомендации местным исполнительным органам о проведении соответствующих мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод ГТО и подготовке необходимых инертных материалов и техники. Средняя заполняемость в крупных водохранилищах республики составляет 60-75 процентов. Ожидаемый объем стока в крупные водохранилища находится в пределах нормы. Во всех водохранилищах имеются свободные объемы для приема воды", - сказал вице-министр.

По его словам, водохранилища работают в соответствии с утвержденным режимом работы.