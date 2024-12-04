КаздорНИИ тестирует тросовые ограждения на дороге "Екатеринбург ― Алматы"

В Карагандинской области на одном из самых снегозаносимых участков республиканской трассы "Екатеринбург ― Алматы" началась апробация тросового дорожного ограждения. Проект реализуется под научно-техническим сопровождением ученых и экспертов КаздорНИИ, передаёт BaigeNews.kz.

Тестовая установка нового для Казахстана типа дорожного ограждения согласована с МВД РК и осуществлена близ г. Темиртау на 500-метровом опытно-экспериментальном участке.

Тросовое ограждение, смонтированное на разделительной полосе и правой (в направлении Караганды) обочине дороги, имеет значительное преимущество перед традиционными металлическими барьерами-кривбрусами. В частности, оно не препятствует движению снега и надёжно защищает от лобовых столкновений. Этот тип успешно используется в США, Японии и Европе благодаря своей эффективности и доступности.

В рамках проекта специалисты КаздорНИИ контролируют соблюдение технических параметров во время установки ограждений. Однако главная цель научно-технического сопровождения ― двухлетний мониторинг эффективности тросовых барьеров.

"Мы будем наблюдать, как ограждения справляются с обеспечением безопасности движения и предотвращением накопления снега во время сильных снегопадов и ветра. Результаты наблюдений помогут оценить целесообразность массового внедрения тросовых ограждений на снегозаносимых участках по всей территории Казахстана. Через два года мы должны представить финальный отчёт со своими рекомендациями", — сообщил директор Департамента стандартизации КаздорНИИ Андрей Чжен.

Если испытания покажут положительные результаты, специалисты смогут рекомендовать замену традиционных металлических барьеров с W-образным профилем на снегозаносимых участках на тросовые ограждения.