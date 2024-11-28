КаздорНИИ и "Дороги будущего": Ученые и эксперты из 20 стран принимают участие в международной конференции

Форум, проходящий в столице Казахстана, приурочен к 65-летию АО "Казахский дорожный научно-исследовательский институт" (КаздорНИИ), передает BaigeNews.kz.

Местом проведения Центрально-Азиатской международная конференция "Дороги будущего" стал выставочный центр EXPO. Участники форума, среди которых ученые, специалисты дорожной отрасли и представители государственных структур, нацелены на продуктивную совместную работу и обмен мнениями.

В пленарном заседании конференции принял участие министр транспорта РК Марат Карабаев. Руководитель ведомства отметил в своей речи о большом транспортном потенциале Казахстана.

Эксперты, принимающие участие в международной конференции, главным образом сосредоточены на детальном обсуждении инноваций, которые могут быть внедрены в дорожную отрасль. В частности, на площадке форума много говорится о необходимости цифровизации дорожной сферы, повышении энергоэффективности и экологичности строительства и эксплуатации автодорог и т.д.

Президент АО "КаздорНИИ" Арман Алибаева поздравила всех собравшихся с юбилеем научно-исследовательского института.

"2024 год знаменует собой важную веху в истории нашего института. 65 лет – это не просто дата, это свидетельство многолетнего труда, достижений и неустанного стремления к совершенству. Мы гордимся нашим коллективом, который на протяжении десятилетий демонстрирует высокий профессионализм, преданность делу и стремление к прогрессу", – отметила она.

Необходимо добавить, что на площадке EXPO также была организована XX международная выставка Kaztraffic-2024. Ученые КаздорНИИ представили две новые научно-прикладные разработки: катализатор Q SMART-K и модифицированный минеральный порошок Q SMART-МП-1. Первый укрепляет песчано-гравийные смеси и предотвращает размытие дорог грунтовыми водами, а второй повышает долговечность асфальтобетона, являясь эффективным инструментом для решения экономических и экологических вызовов.

В ходе конференции также состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовались ветераны отрасли и ученые, внесшие значительный вклад в развитие дорожной науки и инфраструктуры Казахстана.

Фото: КаздорНИИ.