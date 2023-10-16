КазАвтоЖол вернёт автолюбителям 69 миллионов тенге за проезд по платным дорогам

Карагандинская транспортная прокуратура в договоре об условиях проезда по платным автомобильным дорогам выявила норму, ущемляющую права автомобилистов, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры, в договоре об условиях проезда по платным автомобильным дорогам отсутствовал пункт, согласно которому автомобилисты, двигающиеся по скоростным автомагистралям, могли бы вернуть неиспользованные платежи при смене государственного регистрационного номерного знака транспортного средства.

Надзорный орган провёл анализ и выяснил, что АО "НК "ҚазАвтоЖол" не вернул авансовые платежи 69 тысячам автолюбителям на общую сумму более 38 миллионов тенге.

Сотрудники прокуратуры добились того, что соответствующие поправки были внесены. После вмешательства прокуратуры работа по восстановлению имущественных прав потребителей была начата.