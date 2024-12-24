Уголовное дело возбуждено по факту некачественного содержания трассы со стороны нацкомпании "КазАвтоЖол", что привело к смертельному ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".

Как сообщает департамент полиции региона, ДТП произошло 6 февраля 2024 года в 00:30.

"43-летний водитель Toyota 4Runner на магистрали Алматы – Екатеринбург со стороны Караганды, наехав на перемёт на трассе, допустил опрокидывание машины в кювет. Спустя 30 минут 24-летний водитель Honda Accord совершил аналогичный наезд на этот перемёт и допустил съезд авто в кювет, где произошёл наезд на людей. Скончались три человека, двое пострадали", – сообщили в ДП.

По данным полиции, водитель не располагал возможностью избежать наезд на снежный перемёт и 4 декабря расследование в его отношении было прекращено за отсутствием состава правонарушения.

"В то же время заведено уголовное дело по факту нарушения Правил охраны порядка и безопасности движения лицами, выполняющими управленческие функции в дорожных организациях и ответственными за эксплуатацию дорог, повлекшее тяжкие последствия", – сообщили в ДП региона.

Название дорожной организации полиция не озвучивает. Но, как известно, ответственность за своевременную уборку дорожного полотна от наледи и снежного перемёта несет компания "КазАвтоЖол", отмечает издание.