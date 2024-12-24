"КазАвтоЖол" стал фигурантом уголовного дела из-за смертельного ДТП
В результате аварии скончались три человека, двое пострадали.
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Уголовное дело возбуждено по факту некачественного содержания трассы со стороны нацкомпании "КазАвтоЖол", что привело к смертельному ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".
Как сообщает департамент полиции региона, ДТП произошло 6 февраля 2024 года в 00:30.
"43-летний водитель Toyota 4Runner на магистрали Алматы – Екатеринбург со стороны Караганды, наехав на перемёт на трассе, допустил опрокидывание машины в кювет. Спустя 30 минут 24-летний водитель Honda Accord совершил аналогичный наезд на этот перемёт и допустил съезд авто в кювет, где произошёл наезд на людей. Скончались три человека, двое пострадали", – сообщили в ДП.
По данным полиции, водитель не располагал возможностью избежать наезд на снежный перемёт и 4 декабря расследование в его отношении было прекращено за отсутствием состава правонарушения.
"В то же время заведено уголовное дело по факту нарушения Правил охраны порядка и безопасности движения лицами, выполняющими управленческие функции в дорожных организациях и ответственными за эксплуатацию дорог, повлекшее тяжкие последствия", – сообщили в ДП региона.
Название дорожной организации полиция не озвучивает. Но, как известно, ответственность за своевременную уборку дорожного полотна от наледи и снежного перемёта несет компания "КазАвтоЖол", отмечает издание.
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