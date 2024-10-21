"КазАвтоЖол" сделал важное объявление для водителей

Водителей в Казахстане попросили пополнить лицевые счета транспорта. Это связано с запланированными работами в приложении Sapar и других системах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение нацкомпании "КазАвтоЖол".

"Уважаемые пользователи! С 23:00 21 октября до 5:00 22 октября 2024 года будут проводиться плановые работы по обновлению в личном кабинете KazToll, приложении Sapar, на официальном сайте, а также в платежных системах. В связи с этим просим вас заранее пополнить лицевые счета транспортных средств", ― говорится в обращении к водителям.

Данное обновление, отметили в компании, необходимо для обеспечения корректной работы информационных систем.