"КазАвтоЖол" сделал важное объявление для водителей
Сегодня, 12:38
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Сегодня, 12:38Сегодня, 12:38
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Водителей в Казахстане попросили пополнить лицевые счета транспорта. Это связано с запланированными работами в приложении Sapar и других системах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение нацкомпании "КазАвтоЖол".
"Уважаемые пользователи! С 23:00 21 октября до 5:00 22 октября 2024 года будут проводиться плановые работы по обновлению в личном кабинете KazToll, приложении Sapar, на официальном сайте, а также в платежных системах. В связи с этим просим вас заранее пополнить лицевые счета транспортных средств", ― говорится в обращении к водителям.
Данное обновление, отметили в компании, необходимо для обеспечения корректной работы информационных систем.
"Приносим извинения за временные неудобства!" ― добавили в "КазАвтоЖоле".
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