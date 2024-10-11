"КазАвтоЖол" обратился к водителям ряда регионов

Национальная компания "КазАвтоЖол" обратилась к водителям автотранспорта в связи с ухудшением погоды в нескольких областях, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что 11 октября в Астане, Костанайской, Акмолинской и Павлодарской областях местами ожидаются дождь с мокрым снегом.

"В связи с этим просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – отметили в нацкомпании.

По данным синоптиков "Казгидромета", в столице 11 октября будет облачно, пройдёт дождь, а в конце дня – дождь с переходом в снег. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, днём порывы 17-22. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов, днём – 10-12 градусов с дальнейшим понижением.

В Акмолинской области 11 октября ожидаются осадки. Днём на юге, востоке области сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области – низовая метель, гололёд. Ветер северо-восточный ночью 9-14 м/с, на западе, севере, востоке области – 15-20, порывы 23-28 м/с, днём 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью и днём 0-5, на юго-востоке области 10 тепла с дальнейшим понижением.

На севере Павлодарской области 11 октября ожидаются осадки (дождь, снег), днём на западе, юге области – дождь, на севере области – гололёд. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, на западе, севере, востоке области 15-20, днём на севере области порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 0-5, на юге области 8, днём 5-10, на юге области 15, на севере области 1 тепла.

В Костанайской области 11 октября ожидаются дождь, снег, метель. На западе, севере области – гололёд, на юге области – туман. Ветер восточный, северо-восточный 15-20, на западе, севере области порывы 23-28, временами 30 м/с и более. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, на юге области 5 тепла, днём 2 мороза-3 тепла, на юге области 8 тепла.