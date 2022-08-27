"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили по поручению президента

Фото: МИИР

"КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединены в единую дорожную компанию. Ожидается, что принятые меры позволят оперативно принимать решения по осуществлению круглосуточного содержания автомобильных дорог республиканского значения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В июле на расширенном заседании правительства президент поручил объединить "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую дорожную компанию. Глава государства отметил необходимость исключения дублирования функций.

"Сейчас существуют два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране, оказывая услуги. Если говорить прямо, они обе выполняют одну и ту же работу, и численность их работников превышает необходимую величину. Тем не менее, число обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, а качество дорог вообще не выдерживает критики", - говорил Касым-Жомарт Токаев.

В рамках исполнения поручения президента МИИР был разработан проект постановления правительства по объединению вышеуказанных операторов. В нём предусматривалась передача государственной доли ТОО "Казахавтодор" в счет оплаты акций национальной компании "КазАвтоЖол" с последующей реорганизацией нацкомпании путем создания Единого автодорожного оператора. В частности, объединение областных филиалов вышеуказанных компаний с сокращением административно-управленческого персонала и оптимизация в виде сокращения дублирующих функций.

Таким образом, на сегодняшний день две организации объединены в единую дорожную компанию.