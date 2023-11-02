Казатомпром и Framatome укрепляют сотрудничество в области ядерного топливного цикла

В рамках официального визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан было подписано соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла между компаниями Казатомпром и Framatome, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казатомпром.

Соглашение о развитии взаимовыгодного сотрудничества в области ядерного топливного цикла между компаниями Казатомпром и Framatome подписали председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов и вице-президент по продажам и маркетингу Framatome Винсант Мерсье.

В компании отметили, что стороны уже имеют опыт многолетнего стратегического партнёрства и взаимодействия в рамках первого завода по производству тепловыделяющих сборок на территории Республики Казахстан и намерены дальше укреплять сотрудничество в атомной отрасли.

"Framatome является одним из стратегически важных партнеров для Казатомпрома в области развития проектов ядерного топливного цикла. Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии", - отметил Меиржан Юсупов, председатель правления Казатомпрома.

Соглашение предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между компаниями для реализации совместных перспективных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.