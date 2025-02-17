АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" и швейцарская компания Axpo Power AG совместно с Kernkraftwerk Leibstadt AG (KKL AG) подписали первый контракт на поставку казахстанских природных урановых концентратов для атомных электростанций Бецнау и Лейбштадт в Швейцарии, передаёт BaigeNews.kz.

Церемония подписания состоялась в головном офисе Axpo Power AG в рамках визита делегации Казатомпрома в Швейцарию.

"Мы гордимся тем, что первый коммерческий контракт между Казатомпромом и Axpo открывает путь к важному сотрудничеству между нашими компаниями. Расширение географии продаж подчеркивает признание Казатомпрома как надежного поставщика урана на мировом рынке. Этот контракт является важным шагом в нашей стратегии по диверсификации каналов сбыта. Он также играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и декарбонизации, что позволит укрепить наше партнерство и обеспечить долгосрочные поставки природного урана для атомной энергетики Швейцарии", - сказал главный директор по коммерции Казатомпрома Владислав Байгужин.

Глава отдела ядерного топлива Axpo Power AG Бруно Циммерманн прокомментировал подписание контракта с Казатомпромом.

"Aтомная энергия является ключевым элементом низкоуглеродной энергетической стратегии нашей страны, поэтому надежные поставки топлива чрезвычайно важны. Включение Казатомпрома в число наших поставщиков укрепляет нашу способность обеспечивать стабильное энергоснабжение Швейцарии и вносить вклад в глобальные усилия по декарбонизации", - отметил Бруно Циммерманн.

Заключение контракта с крупнейшей энергетической компанией Швейцарии открывает новую главу в сотрудничестве Казатомпрома с операторами атомных электростанций Европы и укрепляет его позиции на мировом рынке урана.