Сотни тысяч долларов заработали казахстанцы на "Играх будущего" в РФ

Десятки тысяч долларов заработали казахстанцы на первом международном мультиспортивном турнире "Игры будущего", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры МТС РК.

Участниками турнира стали более 2000 человек в возрасте 12-62 лет. Все они были объединены в 294 команды. Призовой фонд турнира составил 10 млн долларов.

В играх приняли участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD по игре Counter-Strike 2 и лазертагу. В финале xGOD встретилась с российским составом LookingForOrg и одержала уверенную победу со счётом 2:0. Выигрыш составил 175 тысяч долларов.

Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до 1/4 финала турнира. Фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до 1/8 финала. Тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту, его коллектив выиграл 87,5 тысячи долларов.

Игрок команды Rise в дисциплине "Мир Танков" Станислав Штыренко закончил выступление на этапе 1/4 финала, его коллектив получил за участие 30 тысяч долларов. Участник команды Absolute Адиль Елдосов стал победителем в дисциплине Standoff, его команда заработала 87,5 тысячи долларов соответственно.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил церемонию открытия "Игр будущего" и предложил провести следующий турнир в Казахстане.