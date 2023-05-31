"Казалось, что не было другого выбора": истории казахстанцев переживших суицид

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По словам социологов, частота самоубийств является показателем кризиса, с которым сталкивается общество. Причинами, подталкивающими к такому шагу, могут быть: семейные конфликты, потеря близкого человека, болезни, неудачи, несостоятельность, притеснения и многое другое. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с казахстанцами, которые были на грани, но выбрали жизнь.

Печальная статистика

Казахстан по-прежнему находится в числе стран с высоким количеством суицидов. По данным ВОЗ в 2022 году страна была на 20-м месте. В прошлом году, по данным Бюро Национальной статистики в республике покончили жизнь самоубийством 1 774 человека, из них 35 казахстанцев в возрасте от 15 до 17 лет. В числе регионов антилидер Туркестанская область — 167 человек в 2021 году пошли на отчаянный шаг. Следом идет Алматинская область — 140 человек, в Акмолинской области 129. В антирейтинге оказался и Шымкент — за год 99 человек свели счеты с жизнью.

"Не поступила на грант и пыталась убить себя"

22-летняя Айдана, имя которой мы изменили по ее просьбе, пыталась наложить на себя руки дважды. По словам девушки, на отчаянный шаг подтолкнули семейные обстоятельства, буллинг в школе и смерть близкого человека. Айдана признается, что хотела уйти из жизни в состоянии аффекта и не понимала, что делала. О своем поступке сейчас жалеет и с горечью вспоминает тот период жизни.

"У нас в семье тогда были финансовые проблемы. Одноклассники буллили меня за внешность и лишний вес. Учителя им поддакивали. Помимо этого на меня морально давили в семье. Родители твердили, что я обязана поступить на грант. Мне лет 16 тогда было, все это легло на мои плечи. Я не понимала, что делать. Казалось, что если меня не будет, то, всем станет легче, и проблемы исчезнут вместе со мной",- делится своей историей героиня.

Первый раз Айдана пыталась наложить на себя руки, когда плохо сдала ЕНТ. По словам девушки, узнав о плохих результатах экзамена, дома разразился скандал. Родители не поддержали ее должным образом, вспоминает героиня.

"Помню тот миг отчетливо. Конец июня, вышли результаты ЕНТ. Я не прошла, руки начали дрожать, пошел холодный пот. Пришла домой, с порога мама начала спрашивать, какой у меня балл. Я ответила, что получила 89 баллов. Она ударила меня по лицу, и сказала, что я опозорила нашу семью. После начала сравнивать меня с детьми своих подруг. Я пошла в комнату и расплакалась. Мне было трудно, потому что в такой сложный момент меня даже родная мать не поддержала. Позже мама ушла из дома. Тогда, я находилась в состоянии аффекта и депрессии. Меня через несколько часов нашли без сознания", - вспоминает Айдана (имя изменено).

После началась работа с психологами. Через несколько месяцев девушка оправилась, поступила в университет на платной основе и начала новую жизнь. Однако, наступил переломный момент. Она потеряла отца, и депрессия вновь вернулась, рассказывает наша героиня.

"Мы с отцом попали в ДТП и все пошло наперекосяк. Я обошлась переломом ноги, а папа находился в реанимации, но, через пять дней умер. У нас опять начались финансовые проблемы, потому что мы потратились на похороны. Учеба уже была нам не по карману. С мамой опять начались конфликты. Она внушала в меня, что это я виновата в смерти отца. Суицидальные мысли вернулись. Начала проходить этапы горевания. Есть этап торга, я начала думать, что если я умру, то все вернется на свое место. Поэтому я снова решилась на этот шаг. Благо, меня вовремя нашла моя двоюродная сестра. Опять все по новой, больница, врачи и работа с психологами. Когда выжила, я думала, почему я выжила. Казалось, что нет смысла в этой жизни и другого выхода",- рассказывает девушка.

После повторного инцидента, Айдана взяла академический перерыв в университете и возобновила работу с психологами. Вскоре девушка переехала в другой город и перестала общаться с родными. Полностью избавиться от навязчивых мыслей о суициде девушке помогла работа и новые увлечения.

"Я начала рисовать и научилась играть на фортепиано. Перестала общаться с мамой, но я это никому не советую. Но, разорвав общение с ней, мне стало гораздо лучше. Мысли о суициде пропали через несколько месяцев после последнего происшествия. Пришло осознание, что я нужна этому миру. Я попыталась заново поступить в вуз в другой город и выиграла внутренний грант. Потом переехала и устроилась менеджером по продаже в магазин. Полностью отдалась своей работе и находила время на досуг. О своих попытках наложить на себя руки, я очень сильно жалею. Ведь, на этот шаг меня подтолкнули. Поэтому и разорвала общение с людьми, которыми я общалась на тот момент",- заканчивает свой рассказ девушка.

"Мои дети спасли меня" - история мужчины

34-летний Арман (имя изменено) не хочет вспоминать прошлое. Причинами свести счеты с жизнью стали, развод с любимой женщиной, финансовые проблемы и увольнение. По его словам, он опомнился благодаря своим детям.

"Я был счастливым семьянином, у меня двое детей и прекрасная жена. Но, я связался с плохой компанией и начал зависать в казино. В один день я проиграл наш дом и машину. Потом уже развод с женой. Мне казалось, что я никому не нужен. Жену я понимаю и не осуждаю. Как-то я сильно выпил и шел пешком возле железнодорожного вокзала ночью. И не знаю, что случилось, но, вдруг начали возникать мысли о самоубийстве. Но в этот момент я получил звонок от жены. Поднимаю телефон, а там жена звонит, оказывается дети соскучились по мне и не хотели спать, не услышав мой голос. Я в ту же секунду убежал оттуда. Поговорил с детьми и после разговора я заплакал. Мои дети спасли меня", - говорит мужчина.

Наутро мужчина решил начать свою жизнь с чистого листа. Записался в спортзал и начал искать новую работу. Поняв, ошибки, которые он совершил, Арман решил воссоединиться со своей семьей.

"Я нашел новую работу. Играть перестал. В один день понял, что я не могу жить без своей семьи. Купил цветы жене и игрушки детям. Поехал к ним, извинялся и сказал, что больше я играть не буду. Жена меня, слава Богу, простила. Я начал читать намаз и понял, что наломал дров. Возвращаться в прошлое я уже не хочу",- рассказывает Арман.

"Мысли о суициде у людей могут появиться из-за неумений справляться со сложностями в жизни" - психолог

Психолог Акмарал Абдикеримова говорит, что чаще всего мысли о суициде возникают у подростков, женщин в декрете, людей в жизненных кризисах и людей из семей с низким уровнем жизни. Людям, которые пытаются наложить на себя руки нужна помощь из вне, так как если уже появились такие мысли, человек на самом деле в глубокой депрессии.

"Перевод слова "суицид" с психологии - мне так плохо, больно в душе, я убью свое тело, так я прекращу страдать, так как моя душа живет в теле, если тела не будет - не будет страданий, думает человек бессознательно. Если человек не имеет навыков проходить кризисные моменты в жизни, при столкновении с ними уходят в регрессивное состояние. Важно понимать - сначала мы чувствуем, затем, если мы не проживаем, чаще всего люди не умеют этого, негативные чувства копятся у нас внутри и чтобы убежать от них, начинают появляться мысли о суициде. Справиться поможет как раз выражение чувств вовне. Так внутреннее напряжение снижается в психике и человеку легче",- рассказывает психолог.

Мысли о суициде могут появиться из-за неумений справляться со сложностями в жизни. Помимо этого, считает психолог, одна из главных причин - генетическая предрасположенность, если в роду были люди с психическими диагнозами. По словам психолога, у людей, которые пытаются наложить на себя руки есть ряд подсказок в поведении. Это - частая смена настроения - в основном в негативную сторону, плохой аппетит или потеря аппетита, избегание общения и общества людей, нервозность, тревожность, страхи, говорит эксперт.

"Если у близкого человека появились мысли о суициде, значит между людьми потеряна искренняя близость или она вовсе не сформирована. Тут важно понимать - учиться разговаривать, без критики, упреков, полное принятие, устранение причин появление депрессии у человека, возможно это связано с тяжелыми бытовыми проблемами и так далее, так же важный момент - обращение к специалистам",- рекомендует Акмарал Абдикеримова.

По словам психолога, чтобы легче прожить этот момент, лучше незамедлительно обратиться к специалисту. Если в подростковом периоде причина суицидов в том, что человек молод, неопытен, нет навыков и умений запросить помощь, проживать разные эмоциональные состояния, то во взрослом возрасте - это те же психологические подростки. Психологически взрослые люди умеют справляться с жизненными трудностями и кризисами, рассказывает Акмарал Абдикеримова.

Специалист также рассказала о родителях, которые решаются на отчаянный шаг и забирают вместе с собой своих детей. Главная причина такого поступка, по словам психолога, это некая месть социуму.

"К сожалению, у нас в стране очень низкий уровень психологической грамотности, сейчас я говорю в отношении и мужчин и женщин. Если они не имеют таких знаний, как они могут передать своим детям что-то ценное. Поэтому на фоне жизненных трудностей - шкала проживания эмоций высокая - это уже неадекватное состояние - здесь весь мир кажется сущим адом",- говорит психолог.

В Казахстане также растет статистика и детских суицидов. По словам Акмарал Абдикеримовой, в этом есть и вина взрослых. Родители чаще всего, холодно относится к детям, не умеют выстраивать с ними теплые и доверительные отношения. Помимо этого, дети могут пойти на отчаянный шаг, из-за влияния мультфильмов и фильмов, отмечает психолог.

"Вина взрослых есть - часто это холодность к своим детям и их потребностям, неумение выстроить с ними теплые доверительные отношения, а для несформировавшейся детской психики это очень болезненно, поэтому так много детского и подросткового суицида - дети чувствует себя ненужными, непонятыми, непринятыми собственными родителями. Что бы ни говорилось, но все начинается с семьи! Детская, подростковая психика очень тонкая, повлиять на нее очень легко, поэтому важно родителям отслеживать, что смотрит его ребенок. Да, я согласна, что сейчас много и фильмов и мультфильмов, к сожалению, влияют на психику подрастающего поколения",- сообщила специалист.

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