"Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона

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Департамент Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по области Ұлытау совместно с прокуратурой провели проверку в ТОО "Kazakhmys Energy", в состав которой входят "Жезказганская ТЭЦ" и "Балхашская ТЭЦ". Предприятия решили проверить на предмет соблюдения требований в области обеспечения единства измерений, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки было установлено применение 40 единиц средств измерений с истекшим сроком поверки такие как технические монометры, датчики давления. Применение неповеренных средств измерений является нарушением пункта 1 статьи 19 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства и измерений".

"На основании представления прокуратуры области Ұлытау сотрудниками департамента составлен протокол об административном правонарушении. В связи с признанием ТОО "Kazakhmys Energy" факта совершения правонарушения в соответствии со статьей 811 КоАП РК был наложен административный штраф в порядке сокращенного производства в размере 800 МРП - 2 760 000 тенге", - сообщили в МТИ.

На данный момент административный штраф уплачен в полном объеме. В отношении ТОО "Kazakhmys Energy" вынесено частное представление об устранении причин и условий, способствующих нарушениям закона.