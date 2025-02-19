В Казнете появилась реклама от имени Национальной компании Kazakh Invest. Якобы за участие в опросе каждый казахстанец получит 10 акций, передаёт BaigeNews.kz.

Объявление прокомментировали в пресс-службе компании.

"АО "НК "KAZAKH INVEST" является национальным институтом в области привлечения инвестиций, 100% акций которого принадлежит государству. KAZAKH INVEST не является финансовым институтом и организацией, участвующей в финансово-кредитной системе, банком, страховой компанией, инвестиционным и пенсионным фондом. В рамках осуществления своей деятельности не занимается брокерской и (или) дилерской деятельностью, не проводит сделки с финансовыми инструментами (деньгами, акциями, облигациями и другими ценными бумагами), не является посредником между кредиторами и заемщиками, между инвесторами и сберегателями, не обслуживает счета физических и юридических лиц и не производит денежных расчетов и сделок", - говорится в сообщении пресс-службы АО "НК "KAZAKH INVEST".