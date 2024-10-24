Как "Казахтелеком" собирается осчастливить миллион абонентов

На площадке форума Kursiv Ecosystems Forum председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин рассказал о планах компании: намерена ли она участвовать в гонке цифровых экосистем, как собирается улучшать качество услуг, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

АО "Казахтелеком" является крупнейшим оператором связи в Казахстане. И многие казахстанцы выражают недовольство качеством услуг этой компании, в большей степени в части интернет-соединения, и особенно в периферии и даже в сёлах, расположенных близ мегаполисов.

Пользователи жалуются на низкую скорость интернет-соединения, частые перебои в работе сети, что затрудняет выполнение повседневных задач и работу из дома. При этом тарифы у компании недешёвые. Некоторые казахстанцы сталкиваются с проблемой отсутствия реальной альтернативы услугам АО "Казахтелеком". Это создаёт ситуацию, когда клиенты вынуждены пользоваться услугами компании, несмотря на их недостатки.

Но у "Казахтелеком", по словам Багдата Мусина, большие планы на ближайший год, которые, как он надеется, исправят ситуацию. Выступая на площадке форума, он отметил, что сейчас основная задача компании – обеспечить как можно большее число клиентов скоростным интернетом, чтобы они могли полноценно пользоваться цифровыми сервисами.

"Казахтелеком" предоставляет своего рода рельсы, то есть, если мы будем работать плохо, то экосистемы будут развиваться так себе. Если будем работать хорошо, то будем поставлять вагоны, которые будут ездить по этим рельсам: будет кого обслуживать и на чём зарабатывать", – пояснил глава Мусин.

По его словам, сначала компания решила выяснить, сколько абонентов из 1,8 млн клиентов используют технологию ADSL и сколько подключены через оптику.

"Как оказалось, 1 млн клиентов – по меди, 800 тысяч клиентов – по оптике. Я задался вопросом: как осчастливить 1 млн клиентов? По моим подсчётам, нужно около 1 млрд долларов. Мы задизайнили бизнес-план, проходим его защиту на совете директоров. Мы планируем 800 тысяч клиентов перевести из меди на оптику, что послужит дополнительным потоком для цифровых экосистем. Они будут пользоваться качественными услугами, качественным интернетом и теми сервисами, которые предоставляют цифровые экосистемы", – поделился планами Мусин.

По данным "Казахтелекома", более 45 тысяч абонентов уже переключились на оптические сети, но это ещё не предел.

По мнению Багдата Мусина, клиенты "по оптике" априори должны быть счастливы от качества сервиса, но по факту 580 тысяч из них не получают обещанного "Казахтелекомом".

"В 580 тысячах домохозяйств мы выявили, что оборудование не передаёт той скорости, которая необходима для нормальной жизнедеятельности клиента. Оптику мы доводим до минимум 512 мегабит в секунду, а клиент на мобильном телефоне получает 20 мегабит в секунду. Получается, мы доводили интернет, но клиент решает проблему сам. Мы эту ситуацию пересмотрели и ведём работу, направленную на замену модемов 580 тысячам клиентов, чтобы цифровые рельсы у них заработали подобающим образом", – рассказал глава компании.

Он признался, что его часто спрашивают о том, когда компания планирует перейти в E-com и FinTech, но у "Казахтелекома" пока другая задача.

"У нас есть, за что нас выбирают, – это медиа, ТV. У нас есть стратегический партнёр Salem Entertainment, снимающий неплохие фильмы. И мы выбираем линию интертеймента, которую будем насыщать своими цифровыми продуктами и сервисами, благодаря которым, я думаю, нас будут выбирать. Поэтому в первый год своей работы я беру задачу – починить core-продукт, чтобы хотя бы основную массу людей в городах сделать довольными интернетом", – сказал Багдат Мусин.

Глава компании пообещал, что до конца первого квартала 2025 года "Казахтелеком" 580 тысячам домохозяйств установит новое оборудование для улучшения качества интернета. 300 тысяч из них будут счастливчиками уже до конца текущего года.