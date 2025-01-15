Компания "Казахтелеком" завершила сделку с катарской компанией Power International Holding (PIH) по продаже 100% доли участия в ТОО "Мобайл Телеком-Сервис" (бренды Altel и Tele2), передаёт BaigeNews.kz.

До завершения этой сделки "Казахтелеком" занимал на рынке сотовой связи Казахстана долю в размере более 60% (бренды Kcell/Activ, Тele2/Altel). Теперь же компания остаётся владельцем только одного мобильного оператора.

"Будучи министром (главой МЦРИАП – прим. ред.), я всегда говорил, что телекоммуникационная отрасль в Казахстане монополизирована. Глава государства также не раз упоминал о необходимости демонополизации ключевых отраслей экономики. И сегодня я рад поделиться тем, что АО "Казахтелеком" завершил сделку по продаже 100% доли в компании "Мобайл Телеком-Сервис" катарскому холдингу Power International Holding", – написал в своём Telegram-канале глава "Казахтелекома" Багдат Мусин.

Он отметил, что PIH как крупный международный игрок привнесёт новый уровень развития в телекоммуникационную отрасль Казахстана.