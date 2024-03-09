"Казахтелеком" обратился в суд по сделке "Кселл"

АО "Казахтелеком" подало иск в суд о признании недействительной сделки между АО "Кселл" и ливанской компанией Inmobiles Sal (Offshore), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

В "Казахтелекоме" сообщили, что иск инициирован по результатам служебного расследования, проведённого внутри АО "Кселл". По сути претензий прокомментировали коротко: "спор касается предоставления сервиса на базе телекоммуникационной сети".

По данным Казахстанской фондовой биржи, "Казахтелекому" принадлежит 51% акций АО "Кселл", Галимжан Есенов владеет долей в 14,87%, АО "First Heartland Jusan Bank" — 9,08% и ЕНПФ — 7,06%.