"Казахтелеком" обратился в суд по сделке "Кселл"
Сегодня, 03:30
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Сегодня, 03:30Сегодня, 03:30
81Фото: telecom.kz
АО "Казахтелеком" подало иск в суд о признании недействительной сделки между АО "Кселл" и ливанской компанией Inmobiles Sal (Offshore), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
В "Казахтелекоме" сообщили, что иск инициирован по результатам служебного расследования, проведённого внутри АО "Кселл". По сути претензий прокомментировали коротко: "спор касается предоставления сервиса на базе телекоммуникационной сети".
По данным Казахстанской фондовой биржи, "Казахтелекому" принадлежит 51% акций АО "Кселл", Галимжан Есенов владеет долей в 14,87%, АО "First Heartland Jusan Bank" — 9,08% и ЕНПФ — 7,06%.
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