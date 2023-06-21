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  • "Казахтелеком" незаконно навязывал аренду модемов для подключения к Интернету
profit.kz Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15
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Фото: profit.kz

"Казахтелеком" незаконно навязывал аренду модемов для подключения к Интернету

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по городу Астана проверил, как оказывается услуги АО "Казахтелеком", в частности iD Net, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате выяснилось, что компания навязывалf абонентам аренду модемов при подключении к интернету.

Эти действия нарушают нормы, установленные правилами оказания услуг связи - по ним клиент имеет право использовать собственные сертифицированные абонентские устройства для получения доступа к интернету.

"В действиях общества департаментом усмотрены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции, а именно злоупотребления доминирующим положением, которые ущемляют законные права неопределенного круга потребителей", - говорится в сообщении. 

К слову, компании направили уведомление о необходимости принятия мер по устранению нарушений. Теперь абоненты могут не брать в аренду модемы компании.

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Сегодня, 14:15
251
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