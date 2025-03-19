В настоящее время рынок проводного интернета характеризуется высокой концентрацией, где совокупное доминирующее положение занимают АО "Казахтелеком" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline). Об этом заявляют в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, в ходе анализа Агентством выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации.

Соответствующие рекомендации по устранению выявленных барьеров направлены в адрес уполномоченных государственных органов.