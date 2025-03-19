  • 19 Марта, 12:39
  • BAIGENEWS

"Казахтелеком" монопольно завышал цены на интернет – АЗРК

Сегодня, 10:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 10:56
Сегодня, 10:56
153
Фото: pixabay.com

В настоящее время рынок проводного интернета характеризуется высокой концентрацией, где совокупное доминирующее положение занимают АО "Казахтелеком" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline). Об этом заявляют в Агентстве по защите и развитию конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, в ходе анализа Агентством выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации.

Соответствующие рекомендации по устранению выявленных барьеров направлены в адрес уполномоченных государственных органов.

"Также изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета. По результатам анализа в действиях АО "Казахтелеком" выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар. В связи с чем, Агентством начата процедура расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции", - отмечают в АЗРК.

Самое читаемое

Наверх