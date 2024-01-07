Казахстанские теннисисты узнали своих соперников в квалификации Australian Open 2024

Определились соперники казахстанских теннисистов в квалификации Australian Open 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ФТК.

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 2024 года Бейбит Жукаев (188 в рейтинге ATP) сразится с 31-летним аргентинцем Николасом Киккером (510), в своё время поднимавшимся в мировой табели о рангах до 78-го места.

Соперниками Дениса Евсеева (190) и Тимофея Скатова (222) станут, соответственно, первые ракетки Украины и Боснии и Герцеговины – 26-летний Виталий Сачко (169) и 31-летний Дамир Джумхур (154).