Прокуроры Северо-Казахстанской области вернули государству уникальное озеро "Теке", передаёт BaigeNews.kz

В 2020 году в рамках контракта на добычу поваренной соли, местные исполнительные органы предоставили недропользователю озеро Теке, общей площадью 21,5 тыс га. В дальнейшем был заключен договор аренды на земельный участок, под зеркалом водного объекта.

Однако, несмотря на прекращение действия контракта на недропользование в 2022 году, уполномоченный орган, в нарушение Земельного кодекса, более двух лет не принимал мер по расторжению договора в одностороннем досудебном порядке, что привело к нецелевому использованию земель водного фонда.

Кроме того, вопреки требованиям Кодекса "О недрах и недропользовании", хозяйствующий субъект не был исключен из реестра действующих недропользователей на официальном сайте компетентного органа.

Принятыми мерами специализированного природоохранного прокурора договор аренды земельного участка расторгнут в одностороннем досудебном порядке. Горько-соленый водоем — озеро Теке, общей площадью 21,5 тыс га и кадастровой стоимостью 26,7 млрд тенге, возвращен в государственную собственность.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.