Казахстану вернули активы на сумму 631 миллиард тенге

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По поручению Президента продолжается работа по возврату активов и борьба с олигополиями. Об этом сообщил во время брифинга в Астане первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"За время работы специальной комиссии удалось вернуть государству 631 миллиард тенге, в том числе 400 миллионов долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования. Из владения олигополий возвращено 398 тысяч гектаров земли на сумму свыше 6,5 миллиарда тенге. По протестам Генерального Прокурора Верховным Судом отменено 17 судебных актов, ранее вынесенных в пользу субъектов олигополий", - проинформировал Ташимбаев.

По его словам, эти меры позволили вернуть более 600 подъездных железнодорожных путей, снизить тарифы за проезд, защитить интересы государства на 21,1 миллиарда тенге.

Кроме того, удовлетворили шесть исков прокурора о возврате незаконно отчужденных объектов государственной собственности. На рассмотрении еще 20 протестов и исков на общую сумму 13,7 миллиарда тенге.

"К работе по борьбе с отмыванием преступных доходов и возврату активов активно подключаем и иностранных партнеров. В частности, в октябре с Кипром подписаны договоры о выдаче преступников и правовой помощи по уголовным делам", - отметил заместитель генпрокурора.

К слову, всего Казахстан в уголовно-правовой сфере заключил договора с 34 странами. Среди них такие крупные державы как Китай, США, Индия, Бразилия и другие государства.