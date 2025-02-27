Экономист Жаксылык Кулекеев высказался в поддержку повышения НДС до 16%, подчеркнув, что это необходимая мера для защиты отечественного производства. По его словам, разница в ставках НДС с Россией (20% против 12% в Казахстане) ставит местных производителей в невыгодное положение, передаёт BaigeNews.kz.

Кулекеев отметил, что 40% импорта Казахстана приходится на Россию, а российские производители, зная о разнице в НДС, снижают цены, что делает их продукцию дешевле казахстанской на 5-7%. Наши производители заведомо проигрывают конкуренцию, заявил он.

Он также затронул проблему налоговой дисциплины, отметив, что в Казахстане 2,4 млн индивидуальных предпринимателей, но только 400 тыс. из них реально платят налоги.

"Одна треть ВВП страны создается малым бизнесом, но бюджет практически ничего с этого не получает", — подчеркнул экономист.

Кроме того, Кулекеев указал на резкое снижение частных инвестиций — их рост в 2024 году составил всего 1,7%, тогда как ранее этот показатель превышал 10%. Он подчеркнул, что без справедливого налогообложения и укрепления бюджетной дисциплины Казахстан может столкнуться с серьезными экономическими проблемами в ближайшие годы.