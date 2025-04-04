Глава государства принял участие в Международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз", передаёт BaigeNews.kz.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Центральная Азия – это регион, который сильно подвержен изменениям климата на нашей планете.

По его словам, температура здесь растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Регион страдает от экстремальных погодных явлений – тают ледники, идет опустынивание, растет дефицит воды.

"Такая ситуация подтверждает необходимость скоординированных действий всех государств региона. Принимаемые нами климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона. Мы должны найти правильный баланс между ростом наших экономик и климатической повесткой. В этой связи хотел бы проинформировать вас о том, что мной поставлена задача произвести посадку новых деревьев по всей территории Казахстана. Кроме того, осуществляется специальная программа защиты и сохранения лесов, проводится кампания "Таза Қазақстан", имеющая своей целью привитие экологического сознания, прежде всего, для подрастающего поколения. Вместе с Узбекистаном мы работаем по озеленению на дне Аральского моря", – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, климатическая повестка Казахстана вбирает в себя приоритеты регионального сотрудничества, прагматичные амбиции и международное взаимодействие. По его словам, наша страна вносит вклад в глобальные усилия по поддержке уязвимых стран и рассматривает "зеленый" переход как стратегический приоритет.

"Возобновляемая энергия занимает центральное место в нашей стратегии. Мы реализуем один из крупнейших в мире проектов по производству "зеленого" водорода. В партнерстве с ведущими мировыми корпорациями мы запустили проекты по производству ветряной и солнечной энергии. Казахстан производит порядка 40 % мирового урана. Это важный вклад, учитывая, что почти 10 % мировой электроэнергии вырабатывается на атомных электростанциях. Казахстан сейчас планирует построить первую атомную электростанцию для сокращения выбросов и повышения своей энергетической безопасности", – сообщил Глава государства.

Президент рассказал, что обширные степи Казахстана открывают огромные возможности для углеродного земледелия и восстановления экосистем. Он отметил, что редкоземельные элементы создают основу для развития чистых технологий. При этом Казахстан располагает значительными запасами многих критических сырьевых материалов, а также обладает полным перерабатывающим циклом.

"Вода – это растущая проблема для нашего региона, как минимум, по двум причинам. За последние двадцать лет доступность воды на душу населения снизилась на 30 %. При этом 70 % региональных водных ресурсов являются трансграничными. Именно поэтому нам необходима поддержка международного сообщества в развитии водосберегающих технологий, умного полива и гидрологического мониторинга. Мы продвигаем давнюю идею создания Центрально-азиатского водно-энергетического партнерства", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении были затронуты вопросы биоразнообразия и сохранения уникальных и исчезающих видов, обитающих в Центральной Азии. Глава государства сообщил о своем решении создать в Казахстане Международный фонд биоразнообразия при Президенте.