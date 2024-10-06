Казахстану нужна не одна АЭС, а больше: что думают избиратели Алматинской области

В Алматинской области было организовано 500 участков для голосования в рамках референдума по вопросу строительства атомной электростанции. Корреспондент BaigeNews.kz побывал на нескольких из них.

По информации ЦИК, по состоянию на 18:00 явка избирателей в Алматинской области составила 67,77%.

В посёлке Отеген батыр Илийского района с численностью населения более 20 000 человек было организовано 13 участков для голосования. С самого утра достаточно высокая явка наблюдалась на участке №353 в местной школе-гимназии №38.

Житель посёлка пенсионер Даурен Усен считает, что Казахстану нужна не одна атомная станция, а целых пять-семь, чтобы на выработке электроэнергии можно было ещё и заработать.

"Я проголосовал за строительство АЭС в нашей стране. У нас растёт население, появляются новые фабрики, заводы, поэтому, чтобы покрыть растущее энергопотребление, атомная станция нужна, и не одна, а минимум штук пять. Завтра у нас закончится уголь, газ. Ведь запасов угля осталось всего около 37 миллионов тонн. Жаль, что многие люди не понимают этого. К тому же атомная энергетика – это чистый ресурс, так необходимый сегодня экологии. Я бы вообще построил штук семь таких станций по стране. Мы сможем продавать электроэнергию Кыргызстану, Афганистану, а, может, и бесплатно поможем (смеётся)", – прокомментировал свой выбор житель посёлка.

Пенсионерка Мария Козлова тоже убеждена, что АЭС Казахстану нужна.

"Лучше бы переводили работу ТЭЦ на газ. Перевели бы три ТЭЦ в Алматы, и вырабатывалась бы энергия, и воздух был бы чище. Но я проголосовала за строительство АЭС, нужно развиваться", – прокомментировала Мария Райнгольдовна.

Ещё летом, когда велись жаркие споры по поводу строительства атомной станции, некоторые казахстанцы были обеспокоены тем, что выделенные на это дело средства могут быть разворованы. В августе министр энергетики Алмасадам Саткалиев, отвечая на подобный вопрос журналистов, отметил, что проект строительства АЭС абсолютно прозрачен как для общества, так и для международных организаций. Так, строительство и проектирование ядерного объекта ведётся под постоянным контролем МАГАТЭ, Всемирной ассоциации атомной энергетики. Мы решили спросить, что об этом думают избиратели.

Жительница посёлка Людмила Захарчук убеждена, что хищение средств при строительстве такого важного стратегического объекта, как АЭС, контролируемого международными институтами, невозможно.

"Люди пишут, что деньги, направленные для строительства АЭС, могут разворовать. Без разницы, кто будет строить, российская или китайская компания, я считаю, что хищений с нашей стороны не будет. АЭС нам нужна, поэтому я проголосовала положительно", – прокомментировала Людмила Викторовна.

С большим энтузиазмом шли голосовать и молодые люди на участок №351 в среднюю школу №7 посёлка Отеген батыр. Нельзя не отметить высокую организационную работу на избирательных участках, на каждом из которых присутствовала наблюдательная комиссия.

Известный в посёлке блогер Константин Опря тоже решил проявить гражданскую позицию и проголосовать на референдуме.

"Я считаю, что стране АЭС нужна, потому что это создаст новые рабочие места и устранит дефицит электроэнергии. Наш президент Токаев сказал: время покажет, кто будет строить. Надеюсь, граждане у нас сознательные, и большинство проголосует за строительство АЭС", – прокомментировал свой выбор Константин Николаевич.

Будет ли общий выбор казахстанцев положительным, покажут результаты референдума.

Фото: Ержан Ахметов