Казахстану нужен новый НПЗ – глава Минэнерго об ожидаемом дефиците ГСМ

В Казахстане необходимо построить новый НПЗ, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на правительственном часе в Мажилисе, передает BaigeNews.kz.

"В связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн/год, но не позднее 2030 года и строительство в 2032 году. Такой вывод вытекает из оценки производства-потребления, например, дизтоплива, связанного с ростом населения с 20 до 27,7 млн человек и, следовательно, отечественного и транзитного транспорта", - сказал министр.

По его словам, в 2030 – 2036 годы увеличивается потребность на дополнительные 2 млн тонн/год дизтоплива, что приведет к дефициту 0,2 млн тонн, ежегодно возрастающего на 0,3-0,35 млн тонн до 2050 года.

Он отметил также, что строительство нового НПЗ закроет потребности страны в ГСМ с 2040 по 2050 год и позволит экспортировать ГСМ на быстроразвивающиеся рынки Центральной, Южной и Юго-Западной Азии.

Такжестало известно, что более шести миллиардов будет привлечено для месторождения Каламкас-Хазар.