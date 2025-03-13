Казахстану не нужны чуждые императивы – член Национального курултая
Подмена духовности в обществе волнует участников рабочих сессий.
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Вопросы издания качественной казахстанской литературы обсудили на рабочей сессии Национального курултая "Культура. Искусство. Духовность", передает BaigeNews.kz.
Нашей стране не нужны чуждые нравственные императивы, считает член Национального курултая Любовь Шашкова. В пример она приводит западный кинематограф и литературу, в которой четко прослеживается подмена духовности.
"У нас в отдаленных аулах, регионах нет библиотек, нет детской литературы. Если она и есть, то она не должного качества. Или это литература еще переиздаваемая с советских времен, идеологемы, которые сегодня не работают в обществе, не действуют на детское сознание. Мы должны с ними работать по-новому. Надо издавать новую литературу, причем это должно быть высокого художественного качества. Но это должна быть не только литература или фэнтези, а произведения, несущие национальную идеологему. И нравственные императивы, на которых зиждется наше общество", - рассказывает Любовь Шашкова.
До этого адвокат Айман Умарова подняла проблему, связанную с педофилией в стране. Выступая на рабочей сессии Национального курултая "Гражданское общество" участник обсуждения рассказала о развитии сексуальной патологии у мужчин после сорока лет.
До этого депутат Максим Рожин назвал одну из главных общественных проблем. По его мнению, казахстанцам нужно бороться с отсутствием культуры и этики.
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