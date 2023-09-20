Казахстану есть, что предложить своему партнёру - политолог о встрече "5+1" в США

Главное, чтобы все договоренности, достигнутые на встрече глав государств в формате "5+1" реализовались в долгосрочные проекты, считает казахстанский политолог Уразгали Сельтеев.

"Ключевое событие, за которым будут следить не только в Астане, столицах стран Центральной Азии, Вашингтоне, но и в Пекине и Москве – это, безусловно, встреча "5+1". Этот формат долго обсуждали, но практически никогда не могли реализовать. США не считали нужным в свое время продвигать его активнее, а у стран Центральной Азии хватало собственных дел", - написал Сельтеев в телеграм-канале.

Однако в текущих условиях, по его словам, когда мировые магниты фактически ведут открытую "мягкую" геополитическую борьбу за буферный регион Евразии, будет иметь значение каждое слово и каждая инициатива.

"Если дело закончится формальными заявлениями и отсутствием конкретики, то это привычный сценарий. Если же будут предложены внятные векторы многостороннего сотрудничества, то можно будет говорить о начале нового этапа взаимоотношений региона Центральной Азии и США", - считает он.

По мнению политолога, многое останется "за закрытыми дверями".

"Но, в целом, спектр очень широкий: улучшение условий нефтяных сделок в нашу пользу, получение гарантий по недопущению вторичных санкций (особенно в отношении совместных предприятий с миноритарным российским участием), закуп передовых технологий, улучшение визовых условий, налаживание отношений в банковской сфере, длинные кредиты и инвестиции, совместные агропромышленные и биотехнологические проекты", - отметил политолог.

И везде Казахстану есть, что предложить своему партнёру, подчеркнул Сельтеев.