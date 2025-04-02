Казахстанцы жалуются на перебои TikTok: Что об этом говорит министр Мадиев
Казахстанцы сталкиваются с перебоями работы соцсети.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Использование VPN может затруднять работу TikTok. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на брифинге в мажилисе, передает BaigeNews.kz.
"Когда происходит подмена IP - адреса, и модераторы казахязычного и русскоязычного контента не имеют возможности быстро обнаружить тот трафик, который не соответствует закону, который подлежит модерированию", - сказал на министр.
Отвечая на вопросы о том, что казахстанцы сталкиваются с перебоями работы соцсети, он отметил, что ведомство переодически ведет переговоры с компанией. Однако вопросом регулирования трафика занимается Министерство культуры и информации.
"Проблем с интернетом мы не наблюдаем, чтобы как-то влияло на работу", - сказал министр.
Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал сбои в работе eGov, с которыми столкнулись пользователи 1 апреля.
Самое читаемое
- Мгновенная карма: подростков, избивших пенсионера в Темиртау, наказали сверстники
- Казахстанские права больше не действуют в России: что делать водителям?
- Тело мужчины с разбитой головой найдено в сквере Тараза
- Подробности взрыва катера в Таиланде с туристами из Казахстана
- Международные лидеры поздравили Токаева с праздником Ораза айт