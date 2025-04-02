Использование VPN может затруднять работу TikTok. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на брифинге в мажилисе, передает BaigeNews.kz.

"Когда происходит подмена IP - адреса, и модераторы казахязычного и русскоязычного контента не имеют возможности быстро обнаружить тот трафик, который не соответствует закону, который подлежит модерированию", - сказал на министр.

Отвечая на вопросы о том, что казахстанцы сталкиваются с перебоями работы соцсети, он отметил, что ведомство переодически ведет переговоры с компанией. Однако вопросом регулирования трафика занимается Министерство культуры и информации.

"Проблем с интернетом мы не наблюдаем, чтобы как-то влияло на работу", - сказал министр.

Ранее Жаслан Мадиев прокомментировал сбои в работе eGov, с которыми столкнулись пользователи 1 апреля.