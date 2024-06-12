Казахстанцы завоевали три медали на Кубке Азии по стрельбе из лука
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В южнокорейском Сувоне завершился Кубок Азии по стрельбе из лука, передаёт BaigeNews со ссылкой на olympic.kz. Это одно из последних соревнований перед Олимпиадой в Париже. Наши стрелки под руководством Артема Кичкина теперь выступят на отборочном этапе Кубка мира, а затем будут готовиться к ОИ.
К слову, на Кубке Азии в Сувоне команда Казахстана завоевала три медали. В стрельбе из блочного лука Адель Жексенбинова и Андрей Тютюн стали третьими в смешанных соревнованиях. Также Тютюн стал лучшим в индивидуальных соревнованиях. Ильфат Абдуллин взял "серебро" в стрельбе из классического лука.
Теперь команда Казахстана примет участие в Этапе Кубка мира в Турции. В финальных соревнованиях также примет участие женская команда Казахстана по стрельбе из лука.
В частности, Алина Ильясова, Диана Турсынбек и Елизавета Авдеева проверят свои возможности и поборются за олимпийские квоты.
Этап Кубка мира запланирован на 13-17 июня.
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