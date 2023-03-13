Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо

В Загребе (Хорватия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей. Команда Казахстана завоевала на нём две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв пятое место в турнирной таблице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На татами соревновались более 800 юных дзюдоистов из 35 стран мира.

Из Казахстана победителями соревнований стали Ерхан Марат (50 кг) и Сабина Юлдашева (48 кг). Оралбек Байзак (55 кг) взял "серебро" турнира.

По бронзовой медали завоевали Нурсултан Ыскаков (60 кг), Едиль Ерболулы (60 кг) и Досбол Балгабай (81 кг).