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olympic.kz Сегодня, 19:29
114
Сегодня, 19:29
114
Фото: olympic.kz

Казахстанцы завоевали шесть медалей на Кубке Европы по дзюдо

В Загребе (Хорватия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей. Команда Казахстана завоевала на нём две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, заняв пятое место в турнирной таблице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На татами соревновались более 800 юных дзюдоистов из 35 стран мира.

Из Казахстана победителями соревнований стали Ерхан Марат (50 кг) и Сабина Юлдашева (48 кг). Оралбек Байзак (55 кг) взял "серебро" турнира.

По бронзовой медали завоевали Нурсултан Ыскаков (60 кг), Едиль Ерболулы (60 кг) и Досбол Балгабай (81 кг).

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#спорт #дзюдо
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:29
114
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