Казахстанцы завоевали шесть медалей на Европейской олимпиаде по географии
Сегодня, 19:13
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Сегодня, 19:13Сегодня, 19:13
80Фото: Минпросвещения РК
В Белграде завершилась Европейская олимпиада по географии EGeO, где казахстанская сборная команда показала выдающиеся результаты, завоевав шесть медалей, передаёт BaigeNews.kz.
Все поехавшие в Сербию школьники показали высокий уровень подготовки.
В состав команды вошли Арсен Сыдыков и Канат Серикбай — ученики 11 класса НИШ ХБН (Шымкент); Андрей Енбахтов — ученик 9 класса НИШ ФМН (Костанай); Акжол Болат — ученик 11 класса НИШ ФМН (Талдыкорган); Амир Дарынов — ученик 9 класса Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея "Білім-Инновация"; Жомарт Сабыр — ученик 11 класса Жамбылской областной специализированной школы-интерната "Дарын".
Руководил школьниками Абай Дүйсен — призёр республиканских и международных олимпиад.