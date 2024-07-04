Казахстанцы завоевали шесть медалей на Европейской олимпиаде по географии

В Белграде завершилась Европейская олимпиада по географии EGeO, где казахстанская сборная команда показала выдающиеся результаты, завоевав шесть медалей, передаёт BaigeNews.kz.

Все поехавшие в Сербию школьники показали высокий уровень подготовки.

В состав команды вошли Арсен Сыдыков и Канат Серикбай — ученики 11 класса НИШ ХБН (Шымкент); Андрей Енбахтов — ученик 9 класса НИШ ФМН (Костанай); Акжол Болат — ученик 11 класса НИШ ФМН (Талдыкорган); Амир Дарынов — ученик 9 класса Восточно-Казахстанского областного специализированного лицея "Білім-Инновация"; Жомарт Сабыр — ученик 11 класса Жамбылской областной специализированной школы-интерната "Дарын".

Руководил школьниками Абай Дүйсен — призёр республиканских и международных олимпиад.