Казахстанцы завоевали "серебро" в кокбору на Всемирных играх кочевников

Сборная Казахстана по кокбору уступила команде Кыргызстана в финальном матче на Всемирных играх кочевников со счётом 4:10, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, национальная команда завоевала серебряную медаль.

В соревнованиях по кокбору, прошедших на ипподроме "Казанат", приняли участие сборные шести стран.