  • 12 Сентября, 18:56
  • BAIGENEWS

Казахстанцы завоевали "серебро" в кокбору на Всемирных играх кочевников

Сегодня, 18:50
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t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

Сборная Казахстана по кокбору уступила команде Кыргызстана в финальном матче на Всемирных играх кочевников со счётом 4:10, передаёт BaigeNews.kz.

Таким образом, национальная команда завоевала серебряную медаль. 

В соревнованиях по кокбору, прошедших на ипподроме "Казанат", приняли участие сборные шести стран.

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