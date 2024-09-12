Казахстанцы завоевали "серебро" в кокбору на Всемирных играх кочевников
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
33Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
Сборная Казахстана по кокбору уступила команде Кыргызстана в финальном матче на Всемирных играх кочевников со счётом 4:10, передаёт BaigeNews.kz.
Таким образом, национальная команда завоевала серебряную медаль.
В соревнованиях по кокбору, прошедших на ипподроме "Казанат", приняли участие сборные шести стран.
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