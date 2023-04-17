- Метель и дожди ожидаются в ближайшие дни в Казахстане — метеорологи 14:41 0
- Река вышла из берегов в Петропавловске и затопила трассу и дачи 14:38 197
- Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии 14:14 111
- Трудоустройство людей с инвалидностью: какие есть барьеры 14:03 164
- 18-летний водитель без прав сбил школьника и скрылся в Актобе 13:53 188
- Колл-центр под вывеской сетевых компаний работал в Шымкенте 13:49 201
- Охранники избили посетителя ночного клуба в Костанае 13:36 313
- "Я перенёс операцию" — Мухамедиулы просит суд перевести его под домашний арест 13:26 275
- Уголовное дело возбудили по факту ЧП в Жанаозене 13:20 307
- "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,2 млрд тенге 13:12 281
- Токаев принял помощника Генсека ООН по политическим вопросам 13:05 367
- В аэропорту Астаны задержаны более 30 авиарейсов 12:53 399
- Больше месячной нормы осадков выпало за выходные в Астане 12:51 378
- Тело женщины извлекли из-под завалов в Жанаозене 12:35 289
- Запрет на рыбалку ввели на территории Казахстана 12:24 309
- До трёх увеличилось число погибших при взрыве газа в Жанаозене 12:14 371
- Импорт товаров в Казахстан вырос почти на 50 процентов 11:57 319
- Операция "Сайгак" стартовала в Казахстане 11:41 375
- Қадір түні встретят мусульмане в ночь с 17 на 18 апреля 11:28 478
- Казахстанцы стали реже искать работу в марте 10:57 301
- Один человек погиб в результате взрыва газа в Жанаозене 10:47 316
- Учащихся второй смены перевели на дистанционку в Астане 10:35 305
- Взрыв в Жанаозене: лишившихся жилья обеспечат квартирами 10:30 323
- Спецтерминалы для приёма жалоб установили во всех колониях Казахстана 10:14 303
- Движение ограничено на 15 участках республиканских трасс в Казахстане 09:58 268
- В Казахстане выявили 31 заразившегося коронавирусом 09:50 432
- FlyArystan сообщил о задержке рейсов, вылетающих из Астаны 09:36 349
- Из-за снегопада в Астане ограничили движение общественного транспорта 09:08 481
- Горячую линию открыли после взрыва в жилом доме Жанаозена 08:45 367
- Многоквартирный дом обрушился в Жанаозене после взрыва 07:47 1098
- Процедуру уплаты налогов упростят продавцам с маркетплейсов — КГД 07:42 522
- По делу о сбитом украинском Boeing осудили 10 иранских военных 07:17 560
- Дильназ Ахмадиева рассказала о втором разводе 06:03 1034
- Приложение по обучению игре шахматам презентовали в Астане 05:26 514
- Врач назвала заболевания, которых не существует на самом деле 04:39 922
- BI Group восстановит разбомбленную больницу в Украине 03:27 1153
- Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в США 02:40 503
- Задержан водитель из видео, который совершил безумный трюк 01:15 1168
- Жители Мангистау остались без электроснабжения 00:05 509
- Школьники Астаны 17 апреля будут учиться дистанционно 16.04.2023 697
- Дин Лижэнь выиграл шестую партию в матче за шахматную корону мира 16.04.2023 712
- Из-за непогоды дороги закрыты в шести регионах Казахстана 16.04.2023 579
- Дикобраз гулял по улицам Тараза 16.04.2023 722
- В Афганистане откроют торговый дом Казахстана 16.04.2023 581
- Штангистка упала в обморок во время чемпионата Европы 16.04.2023 1004
- "Умная" скамейка жителям Актау оказалась не нужна: её демонтируют 16.04.2023 600
- Гуманитарную помощь из Казахстана доставили в Афганистан 16.04.2023 622
- Из-за дождя и снега закрыты трассы в двух регионах 16.04.2023 717
- "Онлайн-нотариус" может появиться в приложениях казахстанских банков 16.04.2023 599
- Рисуя городами: художник из Кокшетау планирует войти в Книгу рекордов Гиннеса 16.04.2023 1548
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 817
- Дождь и снег снова обещают казахстанцам в понедельник 16.04.2023 847
- Елена Рыбакина узнала следующую соперницу 16.04.2023 863
- Женская сборная Казахстана по хоккею обыграла Великобританию 16.04.2023 868
- Табун лошадей спасли из воды в Акмолинской области 16.04.2023 819
- Директора турагентства в Шымкенте подозревают в обмане паломников 16.04.2023 841
- Более 40 тысяч человек заразились лихорадкой денге в Аргентине 16.04.2023 634
- Заблудившихся в метель пастухов разыскали актюбинские спасатели 16.04.2023 629
- Больше двух тысяч большегрузов снега вывезли за ночь из Астаны 16.04.2023 810
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 657
- Спасённую в Актау ушастую сову отпустили на волю 16.04.2023 850
- За сутки на дорогах Актюбинской области спасено 23 человека 16.04.2023 678
- Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области 16.04.2023 664
- Женщина пошла за грибами и заблудилась в горах Алматинской области 16.04.2023 771
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 911
- Баянаул, солёные озёра и арбузы: чем хотят удивлять туристов в Павлодарской области 16.04.2023 1159
- Стала известна дата возвращения Головкина на ринг 16.04.2023 998
- Мать пыталась продать свою трёхлетнюю дочь за полторы тысячи долларов 16.04.2023 1315
- Упростить процедуру обследования на туберкулёз для бездомных просят в Костанае 16.04.2023 721
- Маршрутный автобус сбил подростка в Петропавловске 16.04.2023 784
- Уехать, нельзя остаться: почему из СКО эмигрирует население 16.04.2023 48210
- Коронавирусом за сутки заразились 50 казахстанцев 16.04.2023 898
- Врач предупредила, какие пасхальные яйца нельзя есть 16.04.2023 766
- Брутальным нокаутом казахстанец выиграл бой с мексиканцем 16.04.2023 1174
- Землетрясение произошло на границе Казахстана и Китая 16.04.2023 809
- KEGOC устранил аварию на ЛЭП в Экибастузе 16.04.2023 738
- Во Франции повысили пенсионный возраст 16.04.2023 834
- Миграционные потоки: из Костанайской области уезжает больше граждан, чем приезжает 16.04.2023 3354
- Школьницы жестоко избили сверстницу в Семее 16.04.2023 1572
- Отказавшийся от казахстанского гражданства лидер "Барыса" нашел себе новый клуб 16.04.2023 1861
Сегодня, 14:14
111
111
Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии
В Дубровниках (Хорватия) состоялся Кубок Европы по дзюдо. Команда Казахстана завершила выступление на турнире его с пятью медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Победителем турнира стал Гумар Кыргызбаев (весовая категория до 66 килограммов). На втором месте финишировали Толганая Абеуова (до 52 килограммов) и Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов).
"Бронзу" завоевали Бауыржан Нарбаев (до 60 килограммов) и Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов).
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 817
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 911
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 3577
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 30463
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1250
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1190
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 1409
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 2933
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 1409
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 1503
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2394
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1896
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1991
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1863
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1868
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1809
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1733
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2026
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1843
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2196
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2084
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1900
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1991
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2052
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2440
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1781
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1740
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10980
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2016
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2095
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1898
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2408
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2367
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3271
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2514
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 2651
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5606
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3547
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2007
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2243
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2070
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1798
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6749
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1842
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1716
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2269
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2226
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2495
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1923
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2254
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2271
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2816
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8319
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9914
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2364
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2104
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2297
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2160
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4245
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2128
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2263
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2911
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2351
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2170
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2194
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 27576
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3436
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2458
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2548
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2076
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2822
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14035
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20057
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2640
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2446
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16203
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2887
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2721
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13615
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 2195
-
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 657
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 1461
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 1517
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 1670
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2267
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1762
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 1530
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1841
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 2900
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1850
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1896
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1787
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1987
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1873
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1678
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1966
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1790
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1820
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1834
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2013
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1762
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2296
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1826
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1979
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2441
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1982
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1734
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2045
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1989
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2001
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2079
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2299
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2326
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2197
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2075
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2243
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1995
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 2545
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2207
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2133
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1931
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2251
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2518
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2499
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2010
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1869
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 2644
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2161
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2065
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2408
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4084
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2722
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2156
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2207
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2229
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2034
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2235
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2293
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2288
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2226
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1950
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2319
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2305
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2433
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2983
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2528
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2508
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2704
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3561
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2314
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2694
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2803
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2941
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2698
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3660
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3574
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 3394
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 3288
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3454
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3682