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Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14
111

Казахстанцы завоевали пять медалей на Кубке Европы по дзюдо в Хорватии

В Дубровниках (Хорватия) состоялся Кубок Европы по дзюдо. Команда Казахстана завершила выступление на турнире его с пятью медалями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем турнира стал Гумар Кыргызбаев (весовая категория до 66 килограммов). На втором месте финишировали Толганая Абеуова (до 52 килограммов) и Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов).

"Бронзу" завоевали Бауыржан Нарбаев (до 60 килограммов) и Акерке Рамазанова (свыше 78 килограммов).

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Сегодня, 14:14
111
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