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olympic.kz Сегодня, 18:35
148
Сегодня, 18:35
148
Фото: olympic.kz

Казахстанцы завоевали две медали на турнире по таеквондо в Париже

Команда Казахстана по таеквондо отметилась двумя медалями на рейтинговом турнире French Open в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Cпортсмены дважды поднялись на третью ступень пьедестала.

"Бронзу" завоевали Азирет Дуйсенбек (в весовой категории до 54 килограммов) и Аманбол Бегимбетов (до 58 килограммов).

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#спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:35
148
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