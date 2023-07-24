Казахстанцы завоевали четыре медали на чемпионате Азии по пара карате

Фото: instagram.com/committee_sport

С 21 по 23 июля в Малайзии прошёл чемпионат Азии по пара карате, в котором приняли участие 50 спортсменов из шести стран. Отличиться на первенстве континента удалось представителям сборной Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Честь Казахстана защищали пять атлетов, они завоевали по две золотые и серебряные медали.

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