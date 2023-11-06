Казахстанцы завоевали "бронзу" на турнире по регби в Катаре
Вчера, 20:17
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Вчера, 20:17Вчера, 20:17
225Фото: olympic.kz
Мужская команда Казахстана по регби-7 стала третьей на турнире Asia Rugby Seven Trophy в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В матче за третье место казахстанские регбисты обыграли сборную Афганистана со счетом 36:5, завершив турнир с "бронзой".
Первое место заняла команда из Таиланда. Второе - Бахрейн.
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