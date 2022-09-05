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Olympic.kz Сегодня, 05:35
23
Фото: Olympic.kz

Казахстанцы завоевали бронзу на международном турнире по каратэ

Представители команды Казахстана по каратэ Дидар Амирали и Кайсар Алпысбай заняли третье место на премьер-лиге по каратэ в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В схватке за третье место в весе до 60 килограммов Алпысбай оказался сильнее иорданца Омара Шакрана.

Амирали стал бронзовым призером в категории до 67 килограммов, победив марокканца Алами Анасса.

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#спорт
Сегодня, 05:35
23
Журналист

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